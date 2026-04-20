実業家・進撃のノア（31）が20日までに更新されたYouTubeチャンネル「【公式】LAST CALL / ラストコール」に出演。昨年末に離婚を発表した元夫でユーチューバーのヒカル（34）と生電話する場面があった。

二人は昨年5月31日に「0日婚」を発表するも、同年12月19日にはスピード離婚を報告し、ネットを騒がせていた。

動画の終盤、番組が用意した罰ゲームに挑んだノア。その内容は元夫・ヒカルに電話をかけ「私のこと、本当に愛してた？」と質問するというものだった。

離婚後は1度だけ食事をしたが、普段は連絡を取り合っていないというノア。ヒカルに電話をかけると、本人が応答。ノアが「ノアのことって本当に愛してた？」と聞くと、ヒカルは「直接聞いてもらっていい？会った時」と煙に巻こうとした。

それでもノアが食い下がると、「愛してた」と回答。これに、ノアも「私も愛してた」と笑みを浮かべた。共演者からは歓声があがり、人気キャバクラ嬢のるなは、涙を流して喜んだ。

番組MCの実業家・溝口勇児氏は「凄いうれしかったな、俺も。ヒカルくんって（愛してると）言わないキャラだと思っていました。だから本当にノアさんのことを大切に思っていたんだろうなって。ほっこりしました」と話していた。