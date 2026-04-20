オズワルド伊藤「昨年4月に結婚する予定だった」：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）4月18日（土）放送は、「マジギライ1/5 オズワルド・伊藤」。伊藤俊介（オズワルド）のことが嫌いな人は!? 候補者6名からの総攻撃に、伊藤のメンタルは崩壊寸前！？
【動画】オズワルド伊藤「昨年4月に結婚する予定だった」
「酒飲み・遅刻・失言・炎上 人をイラつかせる天才が、ついに参戦！ 妹よ…お兄ちゃんは有名になったぞ 有名な嫌われ者になったよ！ 今最も時代に合っていない男」
「マジギライ1/5」恒例の言われ放題の口上に、伊藤は「そんなに？」と戸惑いながら登場。多少の自覚はあるのか「今年は髭も剃ってXもやめて、数珠も買っていくんで」と手首の数珠を見せる。
今回のマジギライ候補は、女性タレントに加え、先輩女性芸人の吉田結衣（カーネーション）、元同居人の森本サイダー＆大鶴肥満（ママタルト）。伊藤とは全員顔見知りだが、この中で伊藤のことが本当に嫌いなのは？
1人目の候補、タレントの河辺ほのかは、開口一番「お前さ、イワクラさん（蛙亭）と別れたじゃん」といきなりぶっこみ。「イワクラさんの彼氏だし」というコーティングがはがれた伊藤は「ただの嫌われ者だからよ！」と叫ぶ。クロちゃんは“嫌われキャラ”だが、「お前は嫌われ者」、ナダルは“失礼キャラ”だが、「お前はただの失礼」、池乃めだか、爆笑問題・田中裕二は“背の低いキャラ”だが、「お前はただのチビ」。さらに、炎上も「お前だけリアル炎上だからな」と攻撃が止まらない。
「だからイワクラさんにも逃げられんだろ？」と元カノの名を連呼する河辺に、伊藤は「ここ！っていう1回だけにして、イワクラとか言うのは」と懇願。
タレントの上杉真央は、「オールナイトフジコ」（フジテレビ）のフジコーズとして、レギュラーの伊藤と共演。番組の打ち上げで「悩みあるなら相談するよ」とアニキ風を吹かせたものの、全くアドバイスにならず。さらに、他のメンバーには「俺の秘密教えるから、お前の秘密も教えろよ」と持ちかけたと明かし、一同ドン引き。
その秘密とは「（2025年）4月に俺、結婚する」だった。伊藤は激しく狼狽し「結婚する予定だったよ！」と叫ぶ。
対照的に「オールナイトフジコ」でMCを務めていた佐久間宣行プロデューサーは、フジコーズに興味がなく、DMで届いた相談事も全部無視。
さらに上杉は番組内の企画で優勝し、佐久間Pの番組出演権を得たものの、お呼びがかからず、「この企画もオーディションして出てんだよ！」と佐久間Pに矛先が⁉ 佐久間Pは「出そうと思ったんだけど…」と、まさかの理由を！？
続く梨子もフジコーズのリーダー。梨子は「いろんな子にアドバイスしててさ、本当はお前ヤりたかったんだろ？」というが、伊藤は否定。やたらとアドバイスをしたがる伊藤に「お前さ、自分のこと大悟さんとか設楽さんだと思ってない？」と発言し、一同爆笑！
5組目の森本と肥満の2人は、イワクラ（蛙亭）とともに同居していた元ルームメイト。森本はいきなり「イワクラと別れてんじゃねぇよ！」と咆哮。実は伊藤とイワクラの交際を祝福し、結婚するものだと思っていたという2人。婚姻届の証人、さらには「結婚式するってなったら我々がスピーチするだろうな」と思っていたそうで、用意していたスピーチ原稿を読み上げることに。
これを聞いた伊藤は、「しんどすぎる」と大ダメージ！？
この他、4年先輩の吉田は遅刻癖をマジ説教。「ざっと数えて20万1000人、これがあんたの迷惑かけた人数です」と突きつけ、「2026年休養して、謝罪行脚に行きませんか？」と提案。伊藤の反応は？ 果たして、伊藤を本当に嫌っている人物、そしてその意外な理由とは！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【動画】オズワルド伊藤「昨年4月に結婚する予定だった」
伊藤は、自分が千鳥・大悟やバナナマン・設楽だと勘違い！？
「酒飲み・遅刻・失言・炎上 人をイラつかせる天才が、ついに参戦！ 妹よ…お兄ちゃんは有名になったぞ 有名な嫌われ者になったよ！ 今最も時代に合っていない男」
「マジギライ1/5」恒例の言われ放題の口上に、伊藤は「そんなに？」と戸惑いながら登場。多少の自覚はあるのか「今年は髭も剃ってXもやめて、数珠も買っていくんで」と手首の数珠を見せる。
今回のマジギライ候補は、女性タレントに加え、先輩女性芸人の吉田結衣（カーネーション）、元同居人の森本サイダー＆大鶴肥満（ママタルト）。伊藤とは全員顔見知りだが、この中で伊藤のことが本当に嫌いなのは？
1人目の候補、タレントの河辺ほのかは、開口一番「お前さ、イワクラさん（蛙亭）と別れたじゃん」といきなりぶっこみ。「イワクラさんの彼氏だし」というコーティングがはがれた伊藤は「ただの嫌われ者だからよ！」と叫ぶ。クロちゃんは“嫌われキャラ”だが、「お前は嫌われ者」、ナダルは“失礼キャラ”だが、「お前はただの失礼」、池乃めだか、爆笑問題・田中裕二は“背の低いキャラ”だが、「お前はただのチビ」。さらに、炎上も「お前だけリアル炎上だからな」と攻撃が止まらない。
「だからイワクラさんにも逃げられんだろ？」と元カノの名を連呼する河辺に、伊藤は「ここ！っていう1回だけにして、イワクラとか言うのは」と懇願。
タレントの上杉真央は、「オールナイトフジコ」（フジテレビ）のフジコーズとして、レギュラーの伊藤と共演。番組の打ち上げで「悩みあるなら相談するよ」とアニキ風を吹かせたものの、全くアドバイスにならず。さらに、他のメンバーには「俺の秘密教えるから、お前の秘密も教えろよ」と持ちかけたと明かし、一同ドン引き。
その秘密とは「（2025年）4月に俺、結婚する」だった。伊藤は激しく狼狽し「結婚する予定だったよ！」と叫ぶ。
対照的に「オールナイトフジコ」でMCを務めていた佐久間宣行プロデューサーは、フジコーズに興味がなく、DMで届いた相談事も全部無視。
さらに上杉は番組内の企画で優勝し、佐久間Pの番組出演権を得たものの、お呼びがかからず、「この企画もオーディションして出てんだよ！」と佐久間Pに矛先が⁉ 佐久間Pは「出そうと思ったんだけど…」と、まさかの理由を！？
続く梨子もフジコーズのリーダー。梨子は「いろんな子にアドバイスしててさ、本当はお前ヤりたかったんだろ？」というが、伊藤は否定。やたらとアドバイスをしたがる伊藤に「お前さ、自分のこと大悟さんとか設楽さんだと思ってない？」と発言し、一同爆笑！
5組目の森本と肥満の2人は、イワクラ（蛙亭）とともに同居していた元ルームメイト。森本はいきなり「イワクラと別れてんじゃねぇよ！」と咆哮。実は伊藤とイワクラの交際を祝福し、結婚するものだと思っていたという2人。婚姻届の証人、さらには「結婚式するってなったら我々がスピーチするだろうな」と思っていたそうで、用意していたスピーチ原稿を読み上げることに。
これを聞いた伊藤は、「しんどすぎる」と大ダメージ！？
この他、4年先輩の吉田は遅刻癖をマジ説教。「ざっと数えて20万1000人、これがあんたの迷惑かけた人数です」と突きつけ、「2026年休養して、謝罪行脚に行きませんか？」と提案。伊藤の反応は？ 果たして、伊藤を本当に嫌っている人物、そしてその意外な理由とは！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！