赤ちゃんが眠っていたら、ワンコが隣にやってきて…？お昼寝中の尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万2000回再生を突破。「可愛すぎる」「癒される」といった声が寄せられています。

【動画：生まれたばかりの赤ちゃんが寝ていたら、犬が近づいて…気が付いたらいつも隣にいる『愛に溢れた光景』】

眠る赤ちゃんに寄り添うワンコ

TikTokアカウント「laki__0711」に投稿されたのは、チワワの「ラキ」くんと生まれたばかりの赤ちゃんの仲睦まじい姿です。この日、赤ちゃんがすやすやと気持ち良さそうに眠っていたら、いつの間にかラキくんが隣にきていたそう。ラキくんが赤ちゃんに優しく寄り添う姿は、本当のお兄ちゃんのようで素敵です。

愛に溢れた光景にほっこり

ラキくんは赤ちゃんを見守っていたかと思うと、赤ちゃんのお腹にあごを乗せてウトウトし始めたとか。どうやら赤ちゃんの温もりに癒されて、眠くなってしまったようです。

一緒にお昼寝をしている間、とても幸せそうなお顔をしていたという2人。そしてラキくんは目を覚ました後も、赤ちゃんのそばにいてくれたそうですよ。愛に溢れた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「2人とも可愛い」「癒しと癒し」「凄く素敵」「見守ってくれてて、安心しますね」「自分の弟か妹だと思っているのかな」「そっとくっついてる姿が理想すぎます」といったコメントが寄せられています。

仲良く成長中

赤ちゃんはラキくんに見守られながら、すくすく成長中なのだそう。ラキくんもますますお兄ちゃんらしくなってきていて、いつも気付いたら赤ちゃんのそばにいるのだとか。まるでお母さんのように添い寝してくれることも。

ラキくんの行動や優しい眼差しから、赤ちゃんが大好きなのだということが伝わってきます。これからもラキくんと赤ちゃんが仲良く育って、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

ラキくんと赤ちゃんの仲良しで可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「laki__0711」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「laki__0711」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。