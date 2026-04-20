◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）

壁は果てしなく高い。マスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）の今年初戦には、世界歴代最高の獲得賞金５１億円超を誇るロマンチックウォリアーが待ち構える。主催者発表のレーティングは１２８で１２５の香港最強馬を上回っているが、手塚久調教師は「胸を借りる立場」とあくまで挑戦者であることを強調。ここまでＧ１・１３勝、地元では２３年１２月から９連勝中と、香港の英雄はあまりに規格外の強さだ。

だが、昨年の天皇賞・秋を制した日本中距離界のエースも、世界に通用する脚の持ち主だ。ジャパンＣでは、欧州最強馬のカランダガンと激しく競り合い、頭差の２着。レース後にルメールは「能力があるので次も楽しみ」と負けて強しの相棒を称賛。「まだ３歳で甘いところがある」と当時、課題も挙げており、４歳を迎えてのパワーアップにも期待していた。トレーナーは「いいか悪いかはレースしてみないと分からないけど」と前置きしながらも「力強さは出てきています」と成長を実感している。

当初はドバイ・シーマＣを予定していたが、国際情勢を考慮して回避。その後は大阪杯も視野に入れていたが、態勢が整わず見送って香港での初の海外遠征を選択した。１５日の国内最終追い切りでは、美浦・Ｗコースで６ハロン８１秒９―１１秒１の自己ベストをマークし、状態に不安はない。指揮官が「手探りでいかないといけない部分もある」と慎重だが、輸送や初めての環境をを克服した先にある頂点の景色は、間違いなく絶景だ。（角田 晨）