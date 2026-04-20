東向島の花屋×カフェ『from afar』のフォンダンショコラが濃厚すぎる　3種のチョコで作る温かい生地にスプーンを入れると…

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・東向島の花屋×カフェ店『from afar（フロム アファー）』です。

内側の絶妙な溶け具合と濃さに唸るおいしさ

地元の人々が往来する商店街を抜けると、生地を焼く甘い香りが鼻に届く。一昨年、東向島に移転したこちらは、『シノノメ製パン所』や『喫茶 半月』など蔵前を中心に展開する系列の一号店めだ。

厨房で毎日焼きあげる、バナナケーキやキャロットケーキはどれもおいしそうだが、寒い日にはぜひフォンダンショコラを。温かい生地にスプーンを入れると、内側はふにゅりと柔らかく溶けている。

フォンダンショコラ700円、ブレンド珈琲600円

『from afar（フロム アファー）』（手前）フォンダンショコラ 700円 （奥）ブレンド珈琲 600円 コーヒーは有田焼やウィリアム・モリス作のカップで提供され、味わい深い

カカオ配合比の異なる3種類のチョコレートを合わせて作るこだわりの生地で、チョコそのものを舐めているようにビターで濃厚だ。これには深煎りコーヒーが相性抜群で、じんわり、ほっとする。

温もりは、その空間からも感じられる。かつて和室にあったであろう欄間や惑星のオブジェなど、年代や国もばらばらのように見えるアンティークやアートが、一体となってそこにある。ゆったりとした店内は隣席との間隔も広く、ひとり、読書に没頭したくなるような居心地の良さ。また訪れたいと、強く思う。

『from afar（フロム アファー）』店長 川田恵美さん

店長：川田恵美さん「何気ない会話が自然に交わされるお店でありたいです」

『from afar（フロム アファー）』

東向島『from afar（フロム アファー）』

［店名］『from afar（フロム アファー）』

［住所］東京都墨田区東向島5-2-7ダイアパレス東向島101

［電話］なし

［営業時間］11時〜19時（18時半LO）

［休日］無休

［交通］東武スカイツリーライン東向島駅から徒歩3分

撮影／貝塚隆、取材／芦谷日菜乃

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、季節のタルトの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】ふにゅりと柔らか！ 絶品フォンダンショコラをゆったり楽しめる花屋カフェ（8枚）