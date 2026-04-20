日本野球機構（ＮＰＢ）と日本プロ野球選手会の事務折衝が２０日、都内で行われた。選手会は投手と捕手間でサインの伝達に使われる電子機器の導入を申し入れ、前向きに検討されることになった。

近藤健介会長（ソフトバンク）は「選手全員の意見ではないので何とも言えないが」と前置きした上で、「ピッチコムに関しては高いハードルではないのかなと思いますし、球団の方々も考えているので、ピッチクロックに関してはピッチャーの影響も今後考えて、前向きに検討いただけるということでした」と明かした。導入時期は未定という。

近藤は侍ジャパンの一員としてＷＢＣにも出場。ＷＢＣでも実施されたピッチクロックについては夏の選手会総会などで慎重に話し合いをしていく考えで、「ピッチコム、ピッチクロックセットなのかなと考えていましたけど、実際、ピッチクロックはＷＢＣの選手しか経験していない。ＮＰＢの選手にも話を聞くのも大事。実際、ピッチャーのけがにも関係してくる。ピッチコムはＷＢＣの選手も早く導入したいというのもありましたし、他の選手もいいんじゃないかということで提案させてもらった」と語った。

まず、ピッチクロックの導入を求める意図については「サイン盗みの疑いもなくなるし、連係プレー、サインプレーもやりやすかったとＷＢＣで聞いている。内野、ピッチャーキャッチャーの連係でメリットは高いのかなと思います」とうなずいた。