【実写映画「Call of Duty」】 2028年6月30日 公開予定
Activision Blizzardは、実写映画「Call of Duty」を2028年6月30日に公開すると発表した。
本作はParamountとActivisionが共同で開発、製作している映画。タイトルは未定で、Peter Berg氏が監督を務める。ゲーム「Call of Duty」を原作として、シリーズの魅力を描くという。
Peter Berg氏は「ヘラクレス」製作総指揮、「バトルシップ」監督などを務めた監督、俳優。「Call of Duty」映画化企画は2015年に発表されたが、今回正式に公開が決定した形となる。
Lock it in. The @CallofDutyMovie drops into theaters on June 30, 2028. pic.twitter.com/LitTadMjOK- Call of Duty (@CallofDuty) April 16, 2026
