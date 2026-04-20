レジェンド芸能リポーターの最新ショットにフォロワーが驚いた。

元フジの笠井信輔アナウンサーのインスタグラムに登場したのは、元フリーアナウンサーで芸能リポーターとして活躍した東海林のり子さんだ。笠井アナは２０日までに「ワイドショー・リポーターのレジェンド東海林のり子さんとお食事しました！」と明かした。

「東海林さんは、リポーターとしての大先輩 私が新人で「おはようナイスデイ」のリポーターになったときに海林さんは「３時のあなた」担当で「現場から東海林がお伝えしました」で大人気でした」と説明。

「昔は、事件関係者の家の前で、報道陣が張り込んでいるなんてことがよくあったんですが そうすると、玄関から関係者が出てきて「東海林さんだけお入りください」これも何度経験したことか ある時、事件現場にいたおばさま方にマイクを向けると「あなたには答えません」「なぜですか？」「私たちは東海林さんを待ってるの」なんですと！」と当時のエピソードを明かし、「これは単に東海林さんが有名だったと言うわけでありません 話を聞けば、「東海林さんならしっかりと誠実に話をきちんと聞いてくれる寄り添って聞いてくださる」とそういう「信頼」を、皆さんが東海林さんに寄せていたのです そういう人にならなきゃだめだなとつくづく感じたと同時に、東海林さんを尊敬しました」と振り返った。

「久しぶりに写真を見た方は東海林さん、ずいぶん変わったわねと思われたかもしれません 別にご病気されてるんじゃないんですよ とっても元気！！９１歳です お年を召されて、痩（や）せたそう でも、パワフルでねいろいろ食べてました（笑）」と２ショットをアップ。

９０歳でユーチューブを始めたという東海林さん。しっかりメイクして元気な姿にフォロワーは「わぁー東海林さん お元気で嬉しいです」「お元気そうですね！子供の頃からずっと大好きです！」「身だしなみもお綺麗にされていて、何よりネイルが素敵」「９１歳お若い」などの声を寄せていた。