【110円から】はま寿司「初夏の特選ねた祭り」開催　あわび・本ずわいがになど数量限定

寿司チェーンのはま寿司は4月21日から、「はま寿司 初夏の特選ねた祭り」を全国の 664店舗で開催する。

同フェアでは、税込110円で楽しめる「青森県産 漬けいか耳つつみ」や「大切り直火焼きびんちょう（大葉にんにく風味）」が登場。そのほか、あわびやタラバガニのふんどし、生本ずわいがになども取りそろえる。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

■〈はま寿司 初夏の特選ねた祭り〉商品ラインアップ（すべて税込）

※一部店舗では価格が異なる。

◆青森県産 漬けいか耳つつみ（110円）

特製だれに漬けたイカの甘みと、大葉の爽やかな風味が調和した一品。

◆大切り直火焼きびんちょう 大葉にんにく風味（110円）

直火で焼き上げたびんちょうに、大葉とにんにくの風味を合わせ、食欲をそそる味わいに仕上げた。

大切り直火焼きびんちょう（大葉にんにく風味）

◆あわび（176円）

程よい歯ごたえと、噛むほどに広がる豊かな風味が特長。

【はま寿司「初夏の特選ねた祭り」フェアメニュー9品の画像はこちら】

◆タラバガニのふんどし（231円）

タラバガニの腹部にあたる希少部位を使用した一品。

◆生本ずわいがに（319円）

柔らかな身質と、濃厚な甘みが楽しめる。

◆かに三昧（792円）

3種類のカニを食べ比べできる3貫セット。内容は、ずわいがにつつみ（いくらのせ）、タラバガニのふんどし（大葉かにみそのせ）、生本ずわいがに。

◆和牛そぼろいなり（176円）

甘辛く味付けした和牛そぼろをトッピングし、柚子の風味をアクセントに加えた。

◆カリカリポテト 焦がしにんにく醤油味（297円）

にんにくの香りと焦がし醤油のコクがクセになる一品。

◆ティラミスケーキ 北海道産マスカルポーネ使用（297円）

北海道産マスカルポーネを使用した、濃厚でコクのある味わいが特長。

【画像を見る】ティラミスケーキ（北海道産マスカルポーネ使用）、和牛そぼろいなり、かに三昧 など

■SNSキャンペーンも実施

はま寿司公式Xでは、「初夏の特選ねた祭り」の開催を記念し、抽選で合計80人に、はま寿司で使える食事優待券3,000円分が当たるキャンペーンを実施する。