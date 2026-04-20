◆ベルギーリーグ ▽プレーオフ１第３節 ヘント０―０シントトロイデン（１９日）

ベルギー１部シントトロイデンはプレーオフ（ＰＯ）１の第３節でヘントと０―０で引き分けた。

ＰＯ１は上位６クラブによるホーム＆アウェー総当たりで、ここまで３位のシントトロイデンは２連敗中。首位サンジロワーズとの勝ち点差は「１０」に広がっており、夢のリーグ優勝＆欧州ＣＬ出場に向けて負けられない戦いだった。

敵地での５位ヘント戦には、ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、ＤＦ畑大雅、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎、ＭＦ松沢海斗、ＦＷ後藤啓介が先発。日本人７選手の先発は、クラブ史上最多となった。

前半から堅い試合展開となり、０―０の後半はシントトロイデンもチャンスを作ったが生かせず。それでも試合を通して小久保が好セーブを連発するなど、守備陣も粘りもあり、勝ち点１を積み上げた。

試合後、小久保は「（ＰＯ１未勝利も）キーパーにとって無失点はすごくいいこと。監督も言っていましたが、焦らずにこういう試合でも負けないことが大切。一歩ずつ前に進んでいけたらいいなと思っています」と振り返った。

次節はホームで４位のアンデルレヒトと対戦する。小久保は「勝ち点１を取れたことはいいこと。また次あるアンデルレヒト戦につなげていけたらいいなと思います。これを力にして、チームに勝利を届けられたら」と必勝を誓った。