【難読漢字】食べ物当て「金平」　金太郎の息子が由来!?

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「金平」という漢字を読めますか。おなじみのおかずです。

難易度：★☆☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：きんぴら

日本の食卓に欠かせない副菜の筆頭といえば、金平ではないでしょうか。

千切りにした野菜を油で炒め、砂糖や醤油で甘辛く煮絡めたこの料理は、素朴ながらも噛むほどに滋味が広がり、白いご飯との相性は抜群です。

現在ではごぼうや人参だけでなく、蓮根、ピーマン、さらには大根の皮やセロリなど、多種多様な食材で作ることができる手軽さも魅力です。

名前の由来には諸説ありますが、もともとは「きんぴらごぼう」に由来するとされます。その後、同様の調理法で作る料理全般を指して「きんぴら」と呼ぶようになりました。

その語源として知られるのが、怪力童子・金太郎として広く知られる坂田金時の子とされる坂田金平です。江戸時代の浄瑠璃に登場する金平は、父に劣らぬ豪傑として描かれ、人々の人気を集めました。

独特の歯ごたえをもつごぼうの力強さを、その武勇になぞらえたことから「きんぴらごぼう」と呼ばれるようになったともいわれています。

料理名に英雄の名を冠することで、食べ手に元気を与えたいという江戸っ子らしい粋なユーモアと願いが込められているのです。

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