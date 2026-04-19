キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

北海道・道東エリアには、雄大な自然と温泉を同時に楽しめるRVパークが点在しています。

美幌町の「峠の湯びほろ」、置戸町の「おけと勝山温泉ゆぅゆ」、そして釧路市阿寒エリアの「阿寒丹頂の里」はいずれも温泉施設に隣接、または温浴利用が可能な車中泊スポット。

観光拠点としての利便性と、ゆったりと過ごせる滞在環境を兼ね備えた、道東ならではの魅力をご紹介します。

【美幌町】RVパーク峠の湯びほろ

くるま旅

道東観光の要所・美幌町に位置し、温泉施設に隣接した利便性の高いRVパーク。

摩周湖や屈斜路湖方面へのアクセスも良く、移動拠点として使いやすい立地が魅力です。

ゆったりとした区画と電源設備を備え、旅の疲れは併設温泉でリフレッシュ。

道東らしい自然環境に囲まれ、観光と休息のバランスが取れた滞在が楽しめます。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク峠の湯びほろ

所在地：〒092-0026 北海道網走郡美幌町字都橋40-1

TEL：0152-73-2121

料金：1泊1台2,000円（トレーラー含む）※2026年4月料金変更：3,000円

チェックイン：15:00～21:00

チェックアウト：～11:00

予約方法：電話予約

定休日：第2水曜日（冬期利用条件あり）

駐車可能車両サイズ：フルコン・セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ7m×幅7m

利用可能台数：5台（冬期11月～4月は2台まで）

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：可（有料）

電源：あり（100V500円）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

Wi-Fiの利用：あり（無料、屋外は繋がりにくい場合あり）

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

峠の湯びほろ

入浴施設：峠の湯びほろ

入浴料金：大人（中学生以上）600円、子ども（4歳～小学生）300円

営業時間：10:00～22:00（最終受付21:20・入浴21:45まで）

定休日：第2水曜日（祝日の場合は翌日木曜日休館）

効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩など

タオルの有無：レンタルタオル（フェイスタオル＋バスタオル）200円

飲食・売店：レストラン、売店あり

その他：サウナ、ログハウス・ライダーテントスペースあり（夏期）

詳細はこちら▷峠の湯びほろ

利用者の口コミ・おすすめポイント

・丸太材を梁に使った北海道一の大ドーム風呂、温泉併設で旅の疲れを癒せるスポット

・周辺にスーパー・コンビニ・飲食店・ガソリンスタンドあり

・国道243号沿いで観光地アクセス良好（摩周湖・屈斜路湖等）

【常呂郡置戸町】RVパーク おけと勝山温泉ゆぅゆ

くるま旅

豊かな森林に囲まれた置戸町の温泉施設併設型RVパーク。

区画サイズが複数あり、大型キャンピングカーでも利用しやすい環境が整っています。

徒歩圏内の温泉では露天風呂も楽しめ、静かな自然の中でゆったりと過ごせるのが特長。

観光地の喧騒から離れ、落ち着いた車中泊を求める方に適したロケーションです。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク おけと勝山温泉ゆぅゆ

所在地：〒099-1254 北海道常呂郡置戸町字常元1-5

TEL：0157-54-2211

料金：1台1泊3,000円～4,000円

チェックイン：15:00～20:00

チェックアウト：～10:00

予約方法：電話予約のみ

定休日：冬期休業（11月～4月）、年2回メンテナンス休業あり

駐車可能車両サイズ：セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：

・長さ7m×幅5m（1区画）

・長さ8m×幅6m（2区画）

・長さ10m×幅7m（1区画）

利用可能台数：4台

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：可（燃えるゴミ1袋950円）

電源：あり（100V/1500W施設利用料金に含む）

水道：あり（無料）

ペット連れ：不可

Wi-Fiの利用：あり（無料）

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

おけと勝山温泉 ゆぅゆ

入浴施設：おけと勝山温泉 ゆぅゆ

入浴料金：大人（中学生以上）600円、子ども（4歳以上）300円

営業時間：10:30～22:00（最終受付21:00）

タオルの有無：レンタルタオルセット150円

飲食・売店：あり（施設内飲食可）

その他：露天風呂、低温風呂、サウナ、宿泊施設（コテージ・トレーラーハウス）併設

詳細はこちら▷おけと勝山温泉 ゆぅゆ

利用者の口コミ・おすすめポイント

・敷地内に日帰り温泉・レストラン・売店があり、風呂・食事・休憩まで一カ所で完結して楽だった

・くるま旅クラブ特典として入浴割引あり

・自然に囲まれた立地で、夜は静かに過ごせるし星空がきれいだったと口コミがあり

【釧路市】RVパーク 阿寒丹頂の里

くるま旅

釧路市阿寒エリアに位置し、温泉入浴がセットになったお得感のあるRVパーク。

広大な道東の自然を感じながら滞在でき、観光地・阿寒湖方面への拠点としても便利です。

朝の時間にゆとりが生まれる、遅めのチェックアウト時間も魅力。

自然・温泉・車旅の魅力を気軽に満喫できる施設です。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク 阿寒丹頂の里

所在地：北海道釧路市阿寒町上阿寒23-36-1

TEL：0154-66-2330

料金：1泊1台1,500円（温泉入浴料1名分含む）

チェックイン：13:00～21:00

チェックアウト：～12:00

予約方法：電話予約、メール予約

定休日：不定休

駐車可能車両サイズ：セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ7m×幅5m

利用可能台数：電源あり10台（夏場は＋9台（電源無し））

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：可（施設利用料金に含む）

電源：あり（100V、500円）

水道：なし

ペット連れ：可（館内・店内入場不可）

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

道の駅阿寒丹頂の里

入浴施設：美肌の湯 赤いベレー

入浴料金：大人560円、中学生420円、小人140円

営業時間：10:00～22:00

定休日：年中無休（臨時休業あり）

飲食・売店：レストラン、特産品販売所

その他：道の駅、キャンプ場、美術館など

詳細はこちら▷道の駅阿寒丹頂の里

利用者の口コミ・おすすめポイント

・料金に温泉入浴1名分、ビール1杯分が含まれてお得感あり

・年間通して利用可能（不定休日あり）

・フロントスタッフ、レストランスタッフさんの対応も良い

・近くにドックランがあり、ペット連れには嬉しいRVパーク（冬期利用不可）

まとめ

北海道・道東エリアには、温泉に隣接し設備面も整ったRVパークが揃っています。

「RVパーク峠の湯びほろ」は観光拠点としての利便性が高く、「RVパーク おけと勝山温泉ゆぅゆ」は静かな自然環境の中で落ち着いて滞在できるロケーションが魅力。

そして「RVパーク 阿寒丹頂の里」は温泉利用を含めたコストパフォーマンスの良さが特長です。

それぞれに個性があり、旅の動線や車両サイズ、滞在スタイルに合わせて選ぶことで、道東の車中泊旅はより快適で充実したものになります。

なお、冬期は積雪や設備凍結対策により利用条件が変更される場合があります。冬期利用を検討する際は、営業状況や電源・水道の使用可否などを必ず各施設へ事前に確認してください。

※料金や利用条件は、繁忙期・連休・曜日などにより変更される場合があります。

また、到着が遅くなりそうな場合は、温泉施設の最終受付時間を事前に必ずご確認ください。

最新情報は各RVパークの公式サイト・予約ページをご確認ください。