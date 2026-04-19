１８日、消費品博の会場。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）

【新華社海口4月19日】中国海南省で開かれていた第6回中国国際消費品博覧会が18日、6日間の日程を終え閉幕した。 主催者側によると、今回の展示面積は14万3千平方メートルで、前回から1万3千平方メートル拡大した。67カ国・地域から3413のブランドが出展し、海外勢の割合は昨年より20ポイント上昇し65％となった。来場者数は34万人を超え、メイン会場では18日だけで6万人を突破。ともに過去最多を更新した。

１８日、消費品博で展示品を撮影する人。（海口＝新華社記者／楊冠宇）

１８日、消費品博でロボットのダンスを見る人たち。（海口＝新華社記者／楊冠宇）

１８日、消費品博のロゴ。（海口＝新華社記者／楊冠宇）

１８日、消費品博で展示品を見る人たち。（海口＝新華社記者／楊冠宇）

１８日、来場者でにぎわう消費品博のテクノロジー消費エリア。（海口＝新華社記者／楊冠宇）

１８日、消費品博で楽器を試奏する人。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）

１８日、消費品博で没入型リゾート空間を体験する人。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）

１８日、消費品博で展示された香水。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）