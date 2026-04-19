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YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン サンフランシスコの坂道を、はあはあぜいぜいラン。２０２６年４月１０月出走。」と題した動画を公開しました。脳科学者の茂木健一郎が、雨が降るサンフランシスコの街でランニングに挑む姿と、現地ならではのリアルな交通事情を紹介しています。



動画は、茂木がサンフランシスコ特有の急な坂道を走りながら、縦型フォーマットで自撮りをしたノーカット映像です。あいにくの雨模様となり、「滑りやすいんで、すってんころりんと転ばないように気をつけなくちゃいけない」と安全を第一に短い距離を走る様子が収められています。画面越しにも伝わる急勾配を前に、「かなりきつい坂」と息を切らしながらその険しさをリポートしました。



ランニングのルートでは、アカデミー・オブ・アート大学のキャンパス前や、活気あるチャイナタウンを通過し、異国情緒あふれる街の雰囲気を伝えています。走りながら、オープンAIなどの最先端テクノロジー企業が集まる華やかなエリアに思いを馳せつつも、「あれはごく一部で、もっと実用的なストリートがある」と、サンフランシスコの多面的な顔について独自の視点で語りました。



さらに、話題の自動運転タクシー「Waymo（ウェイモ）」についても言及しています。サンフランシスコ空港までの移動手段として利用を検討したものの、一部の乗客にしか直接の乗り入れが許可されておらず、スカイトレインの乗り場を経由しなければならない現在の仕様に対し、「めんどくさいですね」と利用を見送ったリアルな体験談を明かしました。



息を弾ませながら異国の街並みを駆け抜ける茂木の姿は、旅先でのランニングの醍醐味を存分に感じさせます。現地の空気感や最新の交通インフラ事情を垣間見ることができる、臨場感あふれる一本です。海外旅行先でのアクティビティや移動手段を検討する際の参考にしてみてはいかがでしょうか。