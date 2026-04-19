SixTONES、6人6様の鍛え上げた二の腕披露！ 「anan」5.1発売号表紙に全員集合
5月1日発売の女性グラビア週刊誌「anan」（マガジンハウス）の表紙にSixTONESが登場する。
【写真】デビュー6周年のSixTONESが雑誌「Myojo」の表紙を飾る “オラオラ”＆“わちゃわちゃ”な表紙2種が公開
5月1日発売号は、「熱狂の現場 2026」特集。人々の心を掴んで離さない、さまざまなリアルエンターテインメントについて特集している。その表紙に、今年デビュー6周年のSixTONESが登場。発売日の5月1日は、SixTONESの結成日という記念すべき日。今まさにアリーナツアーを爆走中のなかの記念日表紙だ。ライブに関するこだわりや決意が垣間見える熱いインタビューは必見。忙しい中でホッと一息をつく癒し時間を表現したカジュアルスタイルのグラビアにも注目だ。
今回、ゴールデンウィークの合併特別号の中で、“結成日と同日発売”という、貴重な6周年イヤーの記念日表紙が実現。表紙となった一枚は、全員の鍛えられた二の腕が披露されているカット。現在、「スタジアムツアーに向けて、絶賛トレーニング中」という、グループ間で筋トレトークに花が咲いている今、絶好のタイミングでメンバー全員がタンクトップのスタイリングを着こなし、その力強さが強調された表紙となった。そして、SixTONESのanan恒例？ の表紙人文字は、今回“E”を表現。立ち位置や、手を置く位置を何度も調整しながら息を合わせて撮影した一枚は、気迫を感じる仕上がりに。
表紙カットに採用されたヤンチャスタイリングでは、全員タンクトップをベースにしたロックな着こなしを。カリスマ性と負けん気溢れる雰囲気で撮影。ソロカットでは、サングラスや革手袋を着用するなど、ライブに向けて気合とムードを高めていくイメージで撮影。そのほか、全員がサングラスをかけた集合4カットなど、6人の魅力を余すところなく掲載している。カジュアルな“癒されスタイル”撮影では、肩肘張らないけれど、こだわりの感性を持つ男の子の部屋をイメージしたセットで、リラックスしながら組みカットを撮影。集合カットでも、本当に家でくつろいでいるかのように、ラフな状態で撮影した。少しオフモードになった、柔らかい等身大の表情に注目だ。
ソロインタビューでは、これまでのライブで特に熱くなった瞬間や、自身が生で見たエンタメの中で、忘れられない熱狂の瞬間などを語っている。ジェシーと田中樹、京本大我と松村北斗、高地優吾（「高」は「はしごだか」が正式表記）と森本慎太郎の各バディでのセッションショットでは、相手がライブで輝いていると感じる瞬間について語った。そして座談会では、その場を掌握するような SixTONESのライブの強みや、結成からこだわってきた、“6人全員”でライブをつくることについての思いなどを深掘り。ファンの生の反応、双方向のコミュニケーションを大切にし、これまで極めてきたライブに対するそれぞれの言葉は必読。よりパワフルに、どこまでもかっこよさにこだわったライブを魅せ続けるSixTONESの熱を感じられる内容になっている。
特集では、現在開催中のアリーナツアー「MILESixTONES」の3月29日の横浜アリーナでのライブレポートも掲載。ライブ時の圧巻の場面写真で、当日の高揚感と興奮に満ちた現場とステージの様子を記すと同時に、SixTONESのこれまでの軌跡と現在地を見つめる。今秋には3都市でのスタジアム公演も発表されている彼らの、ますますギアアップして、熱を帯びる、これからのライブ＝ “熱狂の現場”にも注目。
「anan」2494号は、マガジンハウスより5月1日発売。価格は880円（税込）。
【写真】デビュー6周年のSixTONESが雑誌「Myojo」の表紙を飾る “オラオラ”＆“わちゃわちゃ”な表紙2種が公開
5月1日発売号は、「熱狂の現場 2026」特集。人々の心を掴んで離さない、さまざまなリアルエンターテインメントについて特集している。その表紙に、今年デビュー6周年のSixTONESが登場。発売日の5月1日は、SixTONESの結成日という記念すべき日。今まさにアリーナツアーを爆走中のなかの記念日表紙だ。ライブに関するこだわりや決意が垣間見える熱いインタビューは必見。忙しい中でホッと一息をつく癒し時間を表現したカジュアルスタイルのグラビアにも注目だ。
表紙カットに採用されたヤンチャスタイリングでは、全員タンクトップをベースにしたロックな着こなしを。カリスマ性と負けん気溢れる雰囲気で撮影。ソロカットでは、サングラスや革手袋を着用するなど、ライブに向けて気合とムードを高めていくイメージで撮影。そのほか、全員がサングラスをかけた集合4カットなど、6人の魅力を余すところなく掲載している。カジュアルな“癒されスタイル”撮影では、肩肘張らないけれど、こだわりの感性を持つ男の子の部屋をイメージしたセットで、リラックスしながら組みカットを撮影。集合カットでも、本当に家でくつろいでいるかのように、ラフな状態で撮影した。少しオフモードになった、柔らかい等身大の表情に注目だ。
ソロインタビューでは、これまでのライブで特に熱くなった瞬間や、自身が生で見たエンタメの中で、忘れられない熱狂の瞬間などを語っている。ジェシーと田中樹、京本大我と松村北斗、高地優吾（「高」は「はしごだか」が正式表記）と森本慎太郎の各バディでのセッションショットでは、相手がライブで輝いていると感じる瞬間について語った。そして座談会では、その場を掌握するような SixTONESのライブの強みや、結成からこだわってきた、“6人全員”でライブをつくることについての思いなどを深掘り。ファンの生の反応、双方向のコミュニケーションを大切にし、これまで極めてきたライブに対するそれぞれの言葉は必読。よりパワフルに、どこまでもかっこよさにこだわったライブを魅せ続けるSixTONESの熱を感じられる内容になっている。
特集では、現在開催中のアリーナツアー「MILESixTONES」の3月29日の横浜アリーナでのライブレポートも掲載。ライブ時の圧巻の場面写真で、当日の高揚感と興奮に満ちた現場とステージの様子を記すと同時に、SixTONESのこれまでの軌跡と現在地を見つめる。今秋には3都市でのスタジアム公演も発表されている彼らの、ますますギアアップして、熱を帯びる、これからのライブ＝ “熱狂の現場”にも注目。
「anan」2494号は、マガジンハウスより5月1日発売。価格は880円（税込）。