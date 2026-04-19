女優・仲里依紗(36)が19日までにYouTubeチャンネルを更新。夫で俳優の中尾明慶(37)との結婚について振り返った。

仲は動画でNetflixの恋愛リアリティ番組「ラヴ上等」のきぃーちゃんで知られるモデル・メイク講師の鈴木綺麗と共演。鈴木が現在24歳であることを知り、「私、24歳の時は何も考えてなかった。ラヴ上等婚だから」と言及。

仲は23歳だった2013年3月に俳優・中尾明慶との結婚を公表。同年10月に第1子となる長男を出産した。

当時を回想し、「付き合って4カ月で結婚して.当時の女優の中でそんな人いないから。今思うと強〜って」と言及。さらに「事務所の偉い人に呼び出されて」と明かし、「もう子供もいます、結婚しますって言ったら、“えっどういうこと？決まっている仕事はどうするの？”ってなった時、全部最後までやりますって言って」と、当時のやり取りを明かした。

また、「話が終わった後のフリートークで、“これで結婚して子供を産んだら、新恋人、新恋人って(報道で)出るたびに菓子折を持って謝りに行かなくてよくなりますね”って言って」と明かすと、鈴木は「すごい〜！」と仲の“ギャルマインド”に感心していた。