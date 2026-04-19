西武池袋本店6階にあるアパレルブランド「POLO RALPH LAUREN（ポロ ラルフ ローレン）」のリニューアルに伴い新設された「ラルフズ コーヒー 西武池袋本店」。アメリカでは10周年のアニバーサリーを迎えた人気のカフェがついに池袋にオープンしました。

西武池袋本店のなかでもとくに目を引くオープンな入り口では、「ラルフ ローレン」のアイコンである「ポロベア」がお出迎えしてくれます。

店内に入ってすぐ目に飛び込んでくるのが、存在感のあるカウンター。ショーケースに並ぶスイーツを眺めながら、これから始まるカフェタイムへの期待が高まります！

特徴的なロゴやオリジナルのおしゃれなポスターなど、細部にもこだわりが光り、思わず写真に収めたくなる空間です。

店内は、白を基調としたクリーンで開放的なデザインが特徴。ブランドカラーであるグリーンがアクセントになっており、洗練されながらも心地よく、幅広い層が過ごしやすい雰囲気です。クラシカルな表参道店とはまた違った魅力を味わえますよ。

平日でもお昼は混雑しているとのことで、朝一の来店がおすすめです♪



「キャラメル ピーカンナッツ ラテ」（HOTのみ）847円

注目は、ここでしか味わえない限定ドリンク「キャラメル ピーカンナッツ ラテ」。芳醇なエスプレッソに濃厚なキャラメルの甘みを重ね、ロースト＆キャラメリゼしたピーカンナッツをトッピングした一杯です。

クリームとキャラメルのやさしい甘さが口いっぱいに広がり、続いてコク深いエスプレッソと香ばしいナッツの風味が重なります。

甘さとほろ苦さのバランスが絶妙で、最後まで飽きずに楽しめるのも魅力。まるでデザートのような満足感を味わえますよ。

「ラルフズブラウニー＆バニラアイス」1155円

デザートで外せないのが「ラルフズブラウニー＆バニラアイス」。ブランド創設者ラルフ・ローレン氏の妻、リッキー・ローレン氏の家庭に伝わるレシピを再現しているそう。

温かく濃厚なブラウニーとひんやりとしたアイス、さらに後からかけられる自家製のチョコレートソースまでついた贅沢なデザートです。

あたたかなブラウニーの中にはナッツがぎっしり！

ふわふわザクザクさまざまな食感が楽しめます。濃厚な味わいながらも、バニラアイスの軽やかさとほろ苦いチョコレートソースが重なり、思わずペロリと食べちゃいました！

「ラルフズコーヒー」660円 写真提供：ラルフズ コーヒー

スイーツと一緒に楽しみたいのが、お店こだわりの「ラルフズコーヒー」660円。ブランドオリジナルの豆を使用し、季節ごとに産地を見直しながら、日本人の味覚にも合うバランスを追求しています。すっきりとした飲み口の中に、素材本来の風味がしっかりと感じられる一杯です。

注文を受けてから一杯ずつ丁寧に淹れられるため、香り豊かな味わいをゆっくりと楽しめます。



「ベアクッキー」（左：チョコレート 右：プレーン）イートイン605円、テイクアウト594円 写真提供：ラルフズ コーヒー

店内でカフェを満喫したら、おみやげも要チェック！ イチオシは、池袋店限定の「ポロベア」をあしらったデザインのクッキー「ベアクッキー」です。

バターの風味をしっかり感じられるリッチな味わいのクッキーは見た目のかわいさも抜群で、人気を集めています。フレーバーはプレーンとチョコレートの2種類。お店の外でも「ラルフズ コーヒー」の魅力を味わってください！

さらに店内では、タンブラーやマグカップなどのオリジナルグッズも展開。シーズンごとに登場する限定デザインや、「ラルフズ コーヒー」でしか買えないアパレルアイテムなど、コレクションしたくなるラインナップが揃います。

「東京 シティー リユーザブル カップ」7150円

なかでも、バリスタのスタイリングをキュートに着こなすポロベアモチーフのタンブラー「東京 シティー リユーザブル カップ」7150円は定番の人気商品。後ろに東京のランドマークが描かれた東京エリア限定のアイテムなので、お店でのチェックを忘れずに！

「ラルフズテレフォンブース＆ベアリスタ」9900円

グッズが並ぶ棚には、思わず目を引くユニークなアイテムも。こちら、何だかわかりますか？

実は、電話ボックス型のブラウニーケースなんです！ 扉の中にはブラウニーが入っており、食べ終わったあとは小物入れやインテリアとして楽しめるのも魅力。思わず持ち帰りたくなる、遊び心あふれるアイテムです。

コーヒー豆やドリップバッグも販売されており、自宅でも「ラルフズ コーヒー」の味を楽しめるのもうれしいポイント。訪れた記念やギフトにもぴったりです。

ドリンクやスイーツはもちろん、ここだけにしかないオリジナルグッズも楽しめる「ラルフズ コーヒー 西武池袋本店」。特別なひとときを過ごしてくださいね♪



◾️ラルフズ コーヒー 西武池袋本店（らるふず こーひー せいぶいけぶくろほんてん）

住所：東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店6F

TEL：03-5924-6537

営業時間：10〜20時

定休日：不定休

アクセス：JR池袋駅 南改札口、西武池袋線池袋駅 地下1階改札口から徒歩すぐ、または東京メトロ丸ノ内線・有楽町線池袋駅 ​東口方面改札口から徒歩3分



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Text＆Photo：霜越緑（エフェクト、写真一部は「ラルフズ コーヒー」提供）



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