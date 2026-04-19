グローバルヒップホップグループ・H//PE Princess（ハイププリンセス）、日本のイベントに初出演！デビューアルバムリリース前に2曲を日本初披露

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グローバルヒップホップグループ・H//PE Princess（ハイプ プリンセス）が、4月18日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催された日本最大級のファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に出演。「DAISY (H//PE P ver.) 」「gOOd! (H//PE P ver.)」の2曲を日本のファンに披露した。彼女たちが日本開催のファッションイベントに出演するのは今回が初となる。

■みずみずしくもエネルギッシュなパフォーマンスで観客を圧倒

H//PE Princessは、Mnetの日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』から誕生したグループ。この日のステージではソリッドなSEとともに、華麗なウォーキングでメインステージに登場すると、会場は大きな歓声に包まれた。一気に観客のボルテージを高め、H//PE Princessの注目度の高さを強く印象付けた。日本初披露となる「DAISY (H//PE P ver.)」では、力強くも巧みなラップで観客を引き込んでいく。

MCでは「『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』でパフォーマンスできることを光栄に思います」と、初々しくもすべて日本語で自己紹介。続けて、日本初パフォーマンスとなる「gOOd! (H//PE P ver.)」を歌唱。この楽曲は彼女たちが結成されたオーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』のファイナルステージで披露された楽曲で、ファンの間でも根強い人気を誇る一曲。瑞々しくもエネルギッシュなパフォーマンスで観客を圧倒し、本格的な活動の幕開けとなる記念すべきステージを締めくくった。

H//PE Princessは、1stミニアルバム『17.7』を5月27日にリリースし、日本デビューすることがすでに発表されている。グループ名には、ジャンルや地域の境界を越えた連帯を通じて新たなロールモデルへと成長するという抱負が込められているという。デビュー目前となる彼女たちのこれからの活動にぜひ注目しよう。

(C)Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

MINI ALBUM『17.7』

■関連リンク

H//PE Princess OFFICIAL SITE

https://artist.mnetplus.world/main/stg/hiipe-princess/home

■【画像】ライブ写真 他