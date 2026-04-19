巨人のトレイ・キャベッジ外野手（28＝米国）が18日に放送されたBS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3＆第4土曜後10・00）にVTR出演。2年目を迎えた日本での生活において「欠かせない」ものを明かした。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（58）、そして宮崎瑠依（42）という巨人ファン3人が番組MCを務めている。

「シン・ジャイアンツ分析SP」と題された今回。番組は3月27日の開幕戦（対阪神、東京D）で球団32年ぶりの開幕戦外国人1番を務め、見事に初回先頭打者本塁打を放ってチームを勝利へと導いたキャベッジにインタビューを敢行した。

「開幕戦はお祭りのような雰囲気なので、とても興奮してプレーしていた。いいスタートが切れたのは良かった」とまずは振り返ったキャベッジ。

2年目となった日本での生活について聞かれると「自分も妻（ケンジーさん）も焼き肉が大好きで食べ歩きしています。うどん、そば、ラーメンも好きで、この3つは欠かせないです。もちろん寿司も好きです」と焼き肉、うどん、そば、ラーメン、寿司が好物だと笑顔で話していた。