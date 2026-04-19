「エンゼルス１−４パドレス」（１８日、アナハイム）

エンゼルスは終盤の失点が響き連勝ストップ。再び勝率５割に逆戻りとなった。先発した菊池雄星投手は今季最長となる６回を無失点、８奪三振の好投を見せるも今季初勝利はならなかった。

立ち上がりから粘りの投球でゲームを作った菊池。パドレスの強力打線に対し、ピンチを作りながらも生還は許さなかった。序盤３イニングを乗りきると、四回はこの試合初めての三者凡退。だが五回に本拠地が騒然となるアクシデントがあった。

五回２死二塁の場面でパドレスのクロネンワースに投じた９７マイルが抜け球となり、顎付近をかすめる形になった。その場に倒れ込み、菊池はすぐさま帽子をとって心配そうに打席を見つめた。すぐさまベンチからトレーナーらがかけつけ、エンゼルスの選手たちも心配そうに見つめた。

その後、クロネンワースは状態を確認しながら立ち上がり一塁へ。するとスタンドからは大きな拍手がわき起こった。幸いにも大事には至らず、菊池も影響が心配されたがローレアーノを空振り三振に仕留めピンチを脱出。六回はタティス、メリルを連続三振に切るなど三者凡退で打線の援護を待った。

だがパドレスのマルケスに封じ込まれ、八回にはゼファジャンが連続死球からピンチを広げ２点を失ってしまった。八回にシャヌエルがＡＢＳチャレンジで三振判定から覆り、中前適時打で１点差に迫るが、直後に２点を加えられダメ押しされた。

これでエンゼルスは連勝が２で止まり、再び勝率５割に逆戻り。菊池は今季初めてのクオリティースタートを達成したが、好投は報われなかった。