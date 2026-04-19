Snow Man向井康二、自ら考案した演出に思わず“赤面” 意外な姿にスタジオざわつく「意外性」「かわいい！」
9人組グループ・Snow Manの向井康二が、16日放送のフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。自ら立案したにもかかわらず思わず赤面してしまった向井に、スタジオがざわつく事態となった。
【写真】まさかの展開！向井康二の意外な一面に騒然となるスタジオ
3年8ヶ月ぶりの番組出演となる今回は、本人たっての希望により、デート企画で登場。普段の“バラエティー担当”の一面は封印し、“俺のカッコいいところだけを見て欲しいデート”と銘打ち、自ら立案したプランでデート。
彼女役の3時のヒロイン・福田麻貴とともに恵比寿から河口湖までドライブ。2時間の移動の間、向井考案のなぞなぞで楽しんだ2人。4問のなぞなぞの後、「ここから」と追加でもう一つ「（これまでの問題の答えの）全部の頭文字を読んで」と問いかけた。
福田が1文字ずつ読み上げていくと、答えは「マ」「キ」「ス」「キ」の4文字に。自ら問題を考えたはずの向井が、「マキ好き」と指ハートを作りつつ、耳まで顔を真っ赤にして照れ笑い。道中大盛りあがりとなり、その後、お互いを褒め合うしりとりで福田が「今までで一番楽しい」と口にすると、向井は両手を上げて大喜びする場面も。
このVTRを見たスタジオの女性陣は、向井の普段の顔とは違う姿に驚き、「よかった！」「かわいい！」「子犬感」「いい時間」「顔が赤いのとか意外性がある」と大絶賛。
番組放送直後には、「#トークィーンズ」がXの世界トレンド1位に。「康二くん」も上位にランクインした。
この番組は、指原莉乃やいとうあさこ、アンミカら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティー。トークィーンズメンバー自らが事前にゲストに直接取材を行い、その情報を元にスタジオに招いたゲストを質問攻め。ゲストをとことん深掘りしていく番組。
【写真】まさかの展開！向井康二の意外な一面に騒然となるスタジオ
3年8ヶ月ぶりの番組出演となる今回は、本人たっての希望により、デート企画で登場。普段の“バラエティー担当”の一面は封印し、“俺のカッコいいところだけを見て欲しいデート”と銘打ち、自ら立案したプランでデート。
福田が1文字ずつ読み上げていくと、答えは「マ」「キ」「ス」「キ」の4文字に。自ら問題を考えたはずの向井が、「マキ好き」と指ハートを作りつつ、耳まで顔を真っ赤にして照れ笑い。道中大盛りあがりとなり、その後、お互いを褒め合うしりとりで福田が「今までで一番楽しい」と口にすると、向井は両手を上げて大喜びする場面も。
このVTRを見たスタジオの女性陣は、向井の普段の顔とは違う姿に驚き、「よかった！」「かわいい！」「子犬感」「いい時間」「顔が赤いのとか意外性がある」と大絶賛。
番組放送直後には、「#トークィーンズ」がXの世界トレンド1位に。「康二くん」も上位にランクインした。
この番組は、指原莉乃やいとうあさこ、アンミカら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティー。トークィーンズメンバー自らが事前にゲストに直接取材を行い、その情報を元にスタジオに招いたゲストを質問攻め。ゲストをとことん深掘りしていく番組。