卓球女子で五輪２大会連続メダリストの福原愛さん（３７）が１７日に自身の公式ホームページで出産したことを報告した。福原さんは昨年１２月に一般男性との再婚と妊娠を明かしていた。

同日にバレーボール女子元日本代表の古賀紗理那さんが福原さんとの２ショットを投稿。「今日はじめましてでした福原愛さん とってもお綺麗で興味深いお話ありがとうございました」と綴っていた。福原さんはボブヘア姿で笑顔を浮かべていた。最新姿にはＳＮＳなどでは「すごく穏やかなお顔に」、「愛ちゃん、相変わらず可愛いな」、「３７歳には見えない」との声が上がっていた。

２０１２年ロンドン五輪団体銀メダル、１６年リオデジャネイロ五輪団体銅メダルの福原さんは、１８年１０月に現役を引退。台湾のリオ五輪代表だった江宏傑氏と２０１６年９月に結婚し、１７年に長女、１９年に長男が誕生。２１年７月に離婚した。２４年３月に長男の真剣を巡って対立していた江氏と和解が成立。都内で行われた会見で長男は江氏に引き渡されており、監護権は江氏が持ったまま共同親権となることが明らかにされていた。