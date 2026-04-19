¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥¤¥º¡¦¥Ù¥¹¥È¡¡½éÂåÆü»º¥¥å¡¼¥Ö¤Ï¥×¥í¤ÎÄãÉ¾²Á¤òÊ¤¤·Âç¥Ò¥Ã¥È
º£¤Ç¤³¤½À¤³¦¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¼Ö¤À¤¬¡¢°Å¹õ¤Î¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç²ç¤òÈ´¤«¤ì¤¿1970Ç¯Âå¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¹âÀÇ½²½¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¥¤¥±¥¤¥±¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿1980Ç¯Âå¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤ê1989Ç¯¤òÄºÅÀ¤ËÃüÍî¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿1990Ç¯Âå¤Ê¤ÉÇÈÍðËü¾æ¤ÎÊÑÁ«¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¹âÀÇ½¤ä¹ë²Ú¤µ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬µØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤É¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¼Ö²ó¸ÜÏ¿¡£Ï¢ºÜÂè93²óÌÜ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï1998Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½éÂåÆü»º¥¥å¡¼¥Ö¤À¡£
Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼1997¤Ë»²¹Í½ÐÉÊ
·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï1993Ç¯¤Ë½éÂå¥¹¥º¥¥ï¥´¥ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÇØ¤Î¹â¤¤¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡Ê¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥ó¤â¤Û¤ÜÆ±µÁ¸ì¡Ë·Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÐÏ¿¼Ö¡Ê¾®·¿¡¦ÉáÄÌ¡Ë¤Ç¤Ï1994Ç¯ÅÐ¾ì¤Î½éÂå¥Û¥ó¥À¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤¬¾èÍÑ¥¿¥¤¥×¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæÇØ¤Î¹â¤¤¥¯¥ë¥Þ¤¬Âç¿Íµ¤¡£
1993Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½éÂå¥ï¥´¥óR¤ÎÇØ¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¸å¤Î¥¯¥ë¥Þ³¦¤òÀÊ´¬
¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÏÀ¤µªËö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢Æü»º¤Ï1997Ç¯¤ÎÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë»ÔÈÎÁ°Äó¤Î»²¹Í½ÐÉÊ¼Ö¤È¤·¤Æ¥¥å¡¼¥Ö¤ò½ÐÅ¸¡£Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼1997¤ÎÆü»º¥Ö¡¼¥¹¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï21À¤µª¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ß¥Ë¡×¤Ç¡¢6¿Í¾è¤ê¾èÍÑ¼Ö¤Î¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å6¡×¡¢4WD¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤¬¤ï¤¤ò¸Ç¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¥¥å¡¼¥Ö¤ÏÃÏÌ£¤Ê¤¬¤éÍè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼1997¤Ç»ÔÈÎÁ°Äó¤Î»²¹Í½ÐÉÊ¤È¤·¤Æ½é¸ø³«
Æü»º¤Î¼¡À¤Âå¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤ò¶ñ¸½²½
Æü»º¤Ï¿·À¤Âå¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¡Öµç¶þ¤µ¤È»È¤¤¤Ë¤¯¤µ¤ÎÇÓ½ü¡×¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÁö¤ê¤Î´ðËÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤ë¡×¡¢¡Ö¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î°ÂÁ´À¡×¡¢¡Ö¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥×¥é¥¤¥¹¡Ê²Á³Ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä·Ç¤²¡¢¤½¤ì¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¤Î¤¬½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤Ï¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¯¥ë¥Þ¤ò°ÜÆ°¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤¦ÁØ¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤ê¡¢¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼Á¼Â¹ä·ò¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¤Þ¤¡¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¨¤Ð´ÊÃ±¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¡£¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤¬¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È°®¤ê¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Îµ¤¹ç¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤ÆÇä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£È¯Çä¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È·ë²Ì¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤Ï¥Ñ¥¤¥¯¥«¡¼Åª¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢Æü»º¤Î¹â¤¤»Ö¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿
2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó²½
½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤Ï2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó²½¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3750¡ßÁ´Éý1610¡ßÁ´¹â1625mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥Þ¡¼¥Á¤ÈÆ±¤¸2360mm¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·Á´Ä¹¤Ï¡Ü20mm¡¢Á´Éý¤Ï¡Ü25mm¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤¿¤áÁ´¹â¤Ï200mm¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö½Å¤Ï1¥È¥ó¤òÀÚ¤ë970ÔÁ°¸å¤È·ÚÎÌ¡£¿ôÃÍ¤ò¸«¤ë¤È¸½Âå¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î´ð½à¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¤¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£º£¾è¤ë¤È¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¯´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¾®¤µ¤¯´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿¥µ¥¤¥º¤Ç¹¡¹´¶¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÆ¬¾å¶õ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤Î¤¬ºÇÅ¬²ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ïº£¤âÀÎ¤âÆ±¤¸¡£
½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥Á¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤â¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤À¤Ã¤¿
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥·¥ó¥×¥ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥«¡¼¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¢¤ê¤¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¼ÑµÍ¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂÍÑÀ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤¬Àè¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸å¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤â¡Ø¾®¤µ¤Ê¼ÖÂÎ¤ÈÂç¤¤Ê¼¼Æâ¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£Æü»º¤¬Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼1989¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿CHAPEAU¡Ê¥·¥ã¥Ý¡¼¡Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸»Î®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë2ÂåÌÜ¥¥å¡¼¥Ö¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÏChappo¡Ê¥·¥ã¥Ã¥Ý¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏCHAPEAU¤ÎÌ¾Á°¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ÆÈ¯Å¸·Á¤À¡£
½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏCHAPEAU¤¬¸»Î®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤½¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥Á¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ç¶Å¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë²á¤®¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¡£Ì¾¤ÏÂÎ¤òÉ½¤¹¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¥å¡¼¥Ö¡ÊCUBE¡§±Ñ¸ì¤ÇÎ©ÊýÂÎ¤Î°ÕÌ£¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤½¤ì¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿µæ¶Ë¤ÎÎ©ÊýÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬2ÂåÌÜ¥¥å¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤â¤¿¤À¤ÎÈ¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢C¥Ô¥é¡¼¤Î¸åÃ¼¤Ë¥¬¥é¥¹¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±6¥é¥¤¥È²½¤¹¤ë¤Ê¤É¶Å¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸åÊý¤Î»à³Ñ¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤Ë¹×¸¥¡£
¤¿¤À¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÌµµ¡¼Á¤Ç¡¢ÇòÊª²ÈÅÅÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤¬Äã¤¯¥ê¥¢¤¬¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£C¥Ô¥é¡¼¸åÉô¤Ë¥¬¥é¥¹¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¤¿6¥é¥¤¥È¤òºÎÍÑ
¥³¥é¥à¥·¥Õ¥È¤Ç¥µ¥¤¥É¥¹¥ë¡¼²ÄÇ½¤Ë!!
¥¨¥ó¥¸¥ó¤â2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤È¶¦ÄÌ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¡¼¥Á¤¬1L¤È1.3L¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤Ï¥Þ¡¼¥Á¤è¤ê¤â¼Ö½Å¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï1.3L¡¢Ä¾4DOHC¤Î¤ß¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ82ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯10.8kgm¡£¤³¤ó¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Ö½Å¤¬·Ú¤¤¤¿¤áÆÃ¤ËÉÔËþ¤Î½Ð¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±¤¸1.3L¤È¤¤¤¦¤¯¤¯¤ê¤À¤¬¡¢Á°´ü¥â¥Ç¥ë¤Ï 1274cc¤Ç1999Ç¯°Ê¹ß¤Î¸å´ü¥â¥Ç¥ë¤Ï1348cc¤ËÇÓµ¤ÎÌ¥¢¥Ã¥×
¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢4AT¤ÈÆü»º¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿ÌµÃÊ³¬ÊÑÂ®ÁõÃÖ¤ÎN¡¦CVT¤Î2¼ïÎà¡£ÆÃÉ®¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¥¯¥é¥¹¤Ç½é¤á¤ÆBOX¥¿¥¤¥×¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥³¥é¥à¤Ë¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥³¥é¥à¥·¥Õ¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¡£¥Õ¥í¥¢¥·¥Õ¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°ÀÊ¤Î¥µ¥¤¥É¥¹¥ë¡¼¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤Î¾è¼ÖÄê°÷4Ì¾
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢Æ±ÍÍ¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¡£¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤Ï¼ù»é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç·è¤·¤Æ¼Á´¶¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢°Â¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë²¼Éô¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹ÅÙÀßÄê¡¢É÷ÎÌÀßÄê¡¢Æâµ¤½Û´Ä¡¿³°µ¤½Û´ÄÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò3Ï¢¤ÇÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢ÁàºîÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤ß¤Ç¡¢¥·¡¼¥ÈÃÏ¤Ï¥·¥ó¥«¡¼¥Ñ¥¤¥ë¤È¥¸¥ã¡¼¥¸¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ê¤¬¤é¼¼Æâ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê´²¤²¤ë¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤¿½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤Ï¾è¼ÖÄê°÷¤¬Á°ÀÊ2Ì¾¡¿¸åÀÊ2Ì¾¤Î4Ì¾¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤½¤ÎÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤¬¾è¼ÖÄê°÷5Ì¾¡ÊÁ°ÀÊ2¿Í¡¿¸åÀÊ3¿Í¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤«¤é°Û¼Á¡£¤½¤ì¤æ¤¨½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ï¡¢¹ØÆþ¼Ô¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤Ï2Ì¾¾è¼Ö¤Ç¾è¼ÖÄê°÷¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤Ï°Û¼Á¤Î4Ì¾
¤¿¤À¡¢¥¥å¡¼¥Ö¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤ÈÉ×ÉØ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤È¤¤¤¦À¤ÂÓ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÈÎÇä¾åÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é5¿Í¾è¤ê¤òÍ×Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç2000Ç¯9·î¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¡¢¾è¼ÖÄê°÷¤ò4Ì¾¤«¤é5Ì¾¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤ÎÁö¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©
´ðËÜÅª¤Ë¿··¿¼Ö¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥á¡¼¥«¡¼¼çºÅ¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¸þ¤±¤Î»î¾è²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆü»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤âÆ±¤¸¡£»î¾è¤·¤¿¼«Æ°¼ÖÉ¾ÏÀ²È¤Î½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤ÎÁö¤ê¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¹âÉ¾²Á¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¥¹¥È¥é¥Ã¥È¡¢¥ê¥¢¤¬5¥ê¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¥Ç¥£¥¹¥¯¡¢¥ê¥¢¤¬¥É¥é¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤ÈÆ±¤¸¡£¤·¤«¤·Á´¹â¤¬¹â¤¤½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£ÉÔÂ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤â2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤È¶¦ÄÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥¢¤«¤é¸«¤ë¤ÈÈ¢´¶¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë
ºÇÂç¤Î¥Í¥¬¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢½é´ü¤ÎN¡¦CVT¤ÏCVT¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬³ê¤ë´¶¤¸¤¬¶¯¤¯¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤À»þ¤Ë°ìÊâÃÙ¤ì¤Æ²ÃÂ®¤¹¤ë¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È´¶¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤Ï½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤ÏÉ®¼Ô¤¬Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Æ°¼Ö»¨»ï¡Ø¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¡Ù¤Î¼ÒÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î³ê¤ê´¶¤Ï¾ï¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
Áö¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¡¢¼¼Æâ¤Î²÷Å¬À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£
Âç¿Í4¿Í¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¾è¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿
Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Æ±»þ¤Ë¸ø³«
Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤Ï1997Ç¯¤ÎÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ï½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤«¤é2¥«·îÃÙ¤ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Û¥ó¥À¥¥ã¥Ñ¤Ç¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤ÈÆ±¤¸¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤À¡£
¥¥å¡¼¥Ö¤è¤ê2¥«·îÃÙ¤ì¤Î1998Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Û¥ó¥À¥¥ã¥Ñ
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¶Å¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥Ñ¡£¥Û¥ó¥À¤é¤·¤¤ÅÔ²ñÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ë¤âÇä¤ì¤½¤¦¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Î°ìÈÌ¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤è¤ê¥¥ã¥Ñ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£Æü»º¡¢¥Û¥ó¥À¤È¤â¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥À¤¬½Ð¤¹¡»¡»¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡»¡»¤Ë¤ÏSUV¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ê¤É¤Ê¤ó¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼«Æ°¼ÖÉ¾ÏÀ²È¡¢¼«Æ°¼Ö»¨»ï¤ÎÉ¾²Á¤â°µÅÝÅª¤Ë¥¥ã¥Ñ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈ¯ÇäÁ°¤«¤é¥¥ã¥Ñ¤¬°µ¾¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÈ¾¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
Æü»º¤Î¥¾¡¼¥ó¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¾×ÆÍ°ÂÁ´À¤Î¹â¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤¿½éÂå¥¥å¡¼¥Ö
5Ç¯´Ö¤ÇÌó40ËüÂæ¤òÈÎÇä
Æü»º¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¥×¥í¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬Äã¤¯½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¡£Æü»º¤Î¸øÉ½¤·¤¿·îÈÎÌÜÉ¸¤Ï7000Âæ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÌÜÉ¸Âæ¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£
½é¸ø³«¤«¤éÌó3¥«·î¸å¤Î1998Ç¯2·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¥ª¡¼¥À¡¼¤¬»¦Åþ¡£¼õÃí¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å1½µ´Ö¤Ç1ËüÂæ¡¢18Æü´Ö¤Ç2ËüÂæ¡¢1¥«·î¤Ç3ËüÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Æü»º¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÇÜ¡¹¥²¡¼¥à¾õÂÖ¤ÇÅö»þ¤ÎÆü»º¤Î²°Âæ¹ü¤À¤Ã¤¿2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤ÎÈÎÇä¤ò½Ö¤¯´Ö¤ËÎ¿²ï¡£
»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤µ¤³¤½¥¥å¡¼¥Ö¤Î¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø
½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤Ï¡¢º£¤ÏË´¤Æü»ºÂ¼»³¹©¾ì¡ÊÅìµþÅÔ¡¦ÉðÂ¢Â¼»³»Ô¡Ë¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¸»ºÂÎÀ©¤ò¸«Ä¾¤·¤·¤ÆÁý»º¡£Â¼»³¹©¾ì¤ÎÂ¿Ë»¤Ö¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1·î¤ÎÀ¸»º³«»Ï¤«¤é10¥«·î¤ÇÎß·×10ËüÂæÀ¸»º¤È¤¤¤¦¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ÏÎòÂåÆü»º¼Ò¤Ç¤Ï½éÂå¥Þ¡¼¥Á¤Ë¼¡¤°¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤Ï1998Ç¯2·î¤«¤é2002Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤ÎÌó4Ç¯È¾¤ÇÎß·×Ìó40ËüÂæ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
·ãÊÑ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢2ÅÙ¤Î¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¤Ç¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó
É¾ÏÀ²È¤ÎÉ¾²Á¤ÎÄã¤¤¥¯¥ë¥Þ¤ÏÇä¤ì¤ë!?
Åö»þ¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¯II·Ï¤·¤«¤ê¡¢½éÂå¥«¥ê¡¼¥ÊED¤·¤«¤ê¡¢¡Ö¼«Æ°¼ÖÉ¾ÏÀ²È¤ÎÉ¾²Á¤ÎÄã¤¤¥¯¥ë¥Þ¤ÏÇä¤ì¤ë¡×¡¢¤È¤¤¤¦ÄêÀâ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¡£°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤È¼«Æ°¼ÖÉ¾ÏÀ²È¤ÎÉ¾²Á¤¬ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿Í×°ø¤À¡£º£¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÕ²Ã¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·É¾²Á¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥Ñ¤Ï¡Ä¡Ä¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î½ÐÍè¤Ï³Î¤«¤Ë½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤è¤ê¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²Á³ÊÀßÄê¤Ë¼ºÇÔ¡£¼ã´³¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤è¤ê¤â¿ôËü±ß¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¹â¤¤²Á³ÊÀßÄê¤¬µØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤¬1.3L¤ËÂÐ¤·¥¥ã¥Ñ¤Ï1.5L¤À¤Ã¤¿¤«¤é¹â¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÎ¾¥â¥Ç¥ë¤òÆ±³Ê¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤«¤¬¿ôËü±ß¤ÈÉî¤ë¤Ê¤«¤ì¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤è¤ê¤â1Ëü±ß¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥¥ã¥Ñ¤Ï1998Ç¯4·î¤«¤é2002Ç¯2·î¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤Ï¤Ê¤¯°ìÂå¤Ç¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤ÎÌó11ËüÂæ¤À¡£
¥·¥ó¥×¥ë²á¤®¤ë¤ÈÉ¾²Á¤ÎÄã¤«¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤¬»þ´ÖÅªÂÑµ×À¤¬¤¢¤êË°¤¤¬¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿
¥¥å¡¼¥Ö¤Î¸ÄÀÇÉ¤¿¤Á
¥Î¡¼¥Þ¥ë¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤«¤Ä¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤
Æü»º¼Ö¤ÎÆÃÁõ¤ä¸ÂÄê¼Ö¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¡Ê¸½Æü»º¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡Ë ¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥¤¥×¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥é¥¤¥À¡¼¡£¥Ó¥ì¥Ã¥È¥°¥ê¥ë¡¢¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¤·¤Æ¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¼ã¼Ô¤Ë¹¥É¾¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥¨¥í¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¿Íµ¤ÀäÂç¤À¤Ã¤¿!!
¤½¤Î¤Û¤«¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤Ï1998Ç¯12·î¤Ë»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸²«¿§¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¡¢1999Ç¯4·î¤Ë¤ÏËÜ³×¥·¡¼¥È¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥°¥ê¥ë¤Ê¤É¤òÆÃÁõ¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤òÈ¯Çä¡£
°µ´¬¤Ï2000Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤·¤¿¥¹¥¯¥¨¥¢¤À¤í¤¦¡£´ÝÌÜ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢Âç·¿¤Î¥°¥ê¥ë¤òÁõÃå¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¥°¥ê¥ë¤ÈÆâÁõ¿§¤ò¥Ö¥ë¡¼¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¤Î5¿§¤«¤é¥Á¥ç¥¤¥¹²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥Á¥Ü¥ì¥í°Ê¾å¤Ë¸ÄÀÅª¤Ê°ìÂæ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤Ï¥¥å¡¼¥Ö¥¹¥¯¥¨¥¢¤ò³¹Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¥å¡¼¥Ö¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¡£´ÝÌÜ¤È¥«¥é¡¼¥°¥ê¥ë¤¬º£¸«¤Æ¤â»Â¿·
Çä¤ì¤¿¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë
½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤ÏÈÎÇäÌÌ¤ÇÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢Æü»º¤¬¼ê¸ü¤¯¥±¥¢¤·Â³¤±¤¿ÅÀ¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ ¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¥ã¥Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÀè¼êÉ¬¾¡¡¢Àè¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤³¤È¤¬µÈ¤È½Ð¤¿¡£
Á°½Ò¤Î¾è¼ÖÄê°÷¤ò4Ì¾¤«¤é5Ì¾¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥Í¥¬¤È¸À¤ï¤ì¤¿N¡¦CVT¤Ï²þÎÉ¤ò½Å¤Í¥Ï¥¤¥Ñ¡¼CVT¤Ø¤È¿Ê²½¡£½é´ü¤Ç¤Ï¥¯¥ê¡¼¥×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¤¬¥¯¥ê¡¼¥×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥¢¥·¥Õ¥È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ï¥¤¥Ñ¡¼CVT-M6¤âÀßÄê¡£
¥¬¥é¥¹¥Ï¥Ã¥Á¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ³«ÊÄ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤ÎÊØÍøµ¡Ç½¤ò¿ôÂ¿¤¯À¹¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤â¾¡°ø
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â1999Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç1274cc¤«¤é1348cc¤ËÇÓµ¤ÎÌ¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Áö¤ê¤ÎÌÌ¤Ç¤â¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡£
¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯°Ê³°¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤«¤ÄÇã¤¤ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤òÄê´üÅª¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤ÎÄã²¼¤òºÇ¾®¸Â¤ËËÉ¤¤¤À¡£
Æü»º¤¬¼ê±ö¤Ë¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤Ç¡¢Æü»º¤¬È¯Çä¸å¤Î¿Íµ¤¤ËÉâ¤«¤ì¤º¼ê¸ü¤¤¥±¥¢¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤À¤í¤¦¡£
¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·À¸Æü»º¤Ë¤Ï¡¢½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤Ç¸«¤»¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
Ì¥ÎÏÅª¤ÇÇã¤¤ÆÀ´¶¤Î¹â¤¤ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤òÄê´üÅª¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤Î¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¹âÉ¾²Á
¡Ú½éÂåÆü»º¥¥å¡¼¥ÖX 2WD¼çÍ×½ô¸µ¡Û
Á´Ä¹¡§3750mm
Á´Éý¡§1610mm
Á´¹â¡§1625mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2360mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§970kg
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§1274cc¡¢Ä¾Îó4µ¤ÅûDOHC
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§82ps/6000rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§10.8kgm/4000rpm
²Á³Ê¡§144Ëü1000±ß
¢¨1998Ç¯2·î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤¬¿Íµ¤
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û
¥Û¥ó¥À¥¥ã¥Ñ¤Ï¥Û¥ó¥À¤ÎJ¥à¡¼¥Ð¡¼Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ1998Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ØSmall is Smart¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸¤«¤·¡¢Æü¾ï¤Î³Ú¤·¤µ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢J¤ÏJOY¡Ê³Ú¤·¤µ¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡£ÂèÆóÃÆ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤ÎH-RV¡£¥¥ã¥Ñ¤ÏÁ´Ä¹3775¡ßÁ´Éý1640¡ßÁ´¹â1650mm¤Ç1.5L¡¢Ä¾4DOHC¤òÅëºÜ¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥Û¥ó¥À¤ÎÌµÃÊ³¬ÊÑÂ®ÁõÃÖ¤Î¥Û¥ó¥À¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡ÊHMM¡Ë¡£
¥Û¥ó¥À¤ÎJ¥à¡¼¥Ð¡¼Âè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥Ñ¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Î½ÐÍè¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¥¥å¡¼¥Ö¤Û¤É¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
»Ô¸¶¿®¹¬
1966Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¤Î¤«¤ËºÂ¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÎã¤Ë¤â¤ì¤º¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÃÓÂôÁá¿Í»Õ¡Êµì¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ÏÃÓÂô¤µ¤È¤·¡ËÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¡Ø¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÏµ¡Ù¡Ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë1975¡Á1979Ç¯Ï¢ºÜ¡Ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò·Ð¸³¡£¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤â¥¯¥ë¥ÞÇ»ÅÙ¤ÏÇö¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«Áý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£Âç³ØÆþ³Ø»þ¤Ë¾åµþ¤·¡¢¿·Â´¤Ç»°¿ä¼Ò¡Ê¸½¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£°Ê¸å¡¢30Ç¯¶á¤¯¡Ø¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¡Ù¤ÎÊÔ½¸¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¿NISSAN¡¢SUZUKI¡¢HONDA¡¢¥Ù¥¹¥È¥«¡¼
½éÂå¥¥å¡¼¥Ö¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥¤¥º¡¦¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿!!¡Ê23Ëç¡Ë