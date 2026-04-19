マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）クロスオーバー大作『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』に、『アントマン&ワスプ：クアントマニア』（2023）キャシー・ラング役のキャスリン・ニュートンが出演することがわかった。ニュートンがSNSに投稿した動画で正式に認めた。

『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』は2025年3月のライブ配信にて、キャストの「椅子」が映し出される形で総勢27名の出演陣が発表。ニュートンの出演は、スティーブ・ロジャース役クリス・エヴァンスに続く追加アナウンスとなる。

- KATHRYN NEWTON (@kathrynnewton)

ニュートンはSNSで、撮影現場に謎の小包が届いたと報告。「ワレモノ注意」のダンボールから登場したのは、キャスト発表時と同様、背もたれ部分にキャスリン・ニュートンの名が印刷された「椅子」だ。ミニチュア版となっているのは、「キャシー・ラングもちっちゃいから、これもちっちゃい」というユーモアである。

荷物にはドクター・ドゥームのカラーである緑色のキャップも添えられており、ニュートンはすぐに着用して「ありがとうマーベル。それか、ドクター・ドゥーム」「誰が送ってくれたのかわからないけど、嬉しいです。映画で会おうね！」と笑顔を見せた。

そのままニュートンは椅子を携え、「これ、私の椅子だから！」とご機嫌でトレーラールームを出て撮影へ。その後も撮影現場で椅子を使った小芝居を披露しており、ニュートンはこの贈り物と『ドゥームズデイ』出演確定が相当嬉しかったようだ。

ニュートンが演じたキャシー・ラングは、アントマンことスコット・ラング（ポール・ラッド）の娘。『アントマン&ワスプ：クアントマニア』ではアントマンスーツを着用し、ヒーローデビューを飾った。

キャシー・ラングの『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、長らく期待されている「ヤング・アベンジャーズ」結成の布石として期待できる。MCUではすでに、『マーベルズ』のミズ・マーベル／カマラ・カーンと「ホークアイ」（2021）のケイト・ビショップが接触しており、若手ヒーローのチーム結成説が濃厚。ニュートンも以前、ヤング・アベンジャーズの可能性について「彼女がチームの一員になっている姿を見たい」と前向きな姿勢を示していた。

『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』は2026年12月18日、日米同時公開。