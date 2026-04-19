元朝日放送（ABCテレビ）でフリーアナウンサーの増田紗織（29）が18日、自身のインスタグラムを更新。ファミリーゴルフの様子を公開した。

「軽井沢でゴルフをした日」とつづり、美脚際立つミニスカートのゴルフウェアでグリーンに立つ姿を披露した。

「両親と、両親のお友達家族とファミリーゴルフ！」と増田アナ。「幼馴染とは打つ時以外、ずーっとおしゃべりしていました！」と記した。

この投稿に、フォロワーからは「このゴルフウェアも似合っていて、可愛くて綺麗で素敵です」「なんて綺麗なお御足」「脚、綺麗ですね」「カッコイイ」「軽井沢でゴルフというのが凄いなぁ」「ゴルフウェア姿もめちゃくちゃ魅力的です」などの声が寄せられている。

増田アナは2019年、慶大卒業後、朝日放送に入社。入社1年目から人気バラエティー「探偵！ナイトスクープ」の4代目秘書に就任。同時にダウンタウン・松本人志が3代目局長に就任しており、松本が活動休止する24年1月まで脇で支えていた。24年からは系列キー局のテレビ朝日「グッド！モーニング」日曜版のサブキャスターを務めており、全国放送での露出も増えている。

今年3月末で同局を退社。4月からホリプロに所属し、フリーアナウンサーとして活動。「ナイトスクープ」の秘書は今年いっぱいで卒業する。

◇増田 紗織（ますだ・さおり）1997年（平9）1月7日生まれ、東京都出身の29歳。父親の仕事の関係で5〜9歳は米ニューヨークで過ごし、英語が堪能。中学・高校時代はダンス部に所属。慶大法学部卒。特技はゴルフで、ベストスコアは89。愛称は「サリー」。