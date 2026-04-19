フォロワー500万の165cm美女、下アングルからの抜群プロポーションにネット衝撃 ミニ丈×デニムパンツ姿披露
クリエイターのちゆうが17日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「下から撮られるのは恥ずかしい」とつづり公開したのは、ミニ丈のトップス×デニムパンツ姿。街中で抜群のスタイルを披露している。ファンからは「どの角度も大好き」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「下から撮られるのは恥ずかしい」とつづり公開したのは、ミニ丈のトップス×デニムパンツ姿。街中で抜群のスタイルを披露している。ファンからは「どの角度も大好き」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）