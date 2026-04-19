〈「自分が手錠をはめられる人間になった」“東大院卒のエリート弁護士”が逮捕され→250日間の勾留生活…本人が明かした逮捕直後の“凄まじい体験”〉から続く

早稲田大学法学部を卒業後、東京大学法科大学院を修了、華々しいキャリアを歩む“エリート弁護士”だった江口大和さん。2018年10月、交通事故を起こした男にうその供述をさせたとして、犯人隠避教唆の疑いで横浜地検に逮捕された。

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江口さんは、検事から「ガキ」「お子ちゃま」などの罵詈雑言を浴びせられる57時間の取調べ、家族や友人に会えない250日間の勾留を経験。彼が実際に見聞きした“獄中”のリアルとは――。

ここでは、江口さんの獄中メモを下敷きに、逮捕から今なお続く国家賠償訴訟の行方まで、約7年にわたる闘いをつぶさに記録したノンフィクション『取調室のハシビロコウ: 黙っていたら、壊された。 ある弁護士の二五〇日勾留記』（時事通信出版局）より一部を抜粋して紹介する。（全4回の2回目／3回目に続く）



写真はイメージ ©moonmoon/イメージマート

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「やってないものを認めることは、できません」

ふと、昨日のことを思いだす。その日は朝から夕方まで、特別刑事部で川村検事から任意の取調べを受けていた。8時間を超えるやり取りの中で、私はできる限り詳しく当時の出来事を話し、容疑は事実無根だと説明した。取調べの終盤、川村検事は私に、

「検察庁としては、あなたが犯人隠避の教唆をしたのではないかと疑っています。30分ほど時間をあげますので、いまの主張を維持するのかどうか、弁護人の先生とよく相談してきてください」

と言ってきた。私は待合室へ戻り、ずっと待っていてくれた弁護人の宮村啓太先生と中野先生に、川村検事の言葉を伝えた。先生たちは川村検事の言葉を、

「いまのように否認を続けるなら逮捕もあり得るぞ、自白するならいまだぞ、というメッセージじゃないか」

と分析した。

冗談じゃない、と私は思った。自分がやっていないことを認めるなんて、できるはずがない。私は、ボス弁の指示で、見ず知らずの会社で起きた交通事故の相談に乗り、社長Aと同乗していた従業員Cの話を聴き、従業員Cの話を調書にまとめただけだ。報酬も受けとっていないし、犯人隠避の教唆や共謀など、できようもない。私は先生たちと相談し、川村検事のもとへ戻ってこう言った。

「やってないものを認めることは、できません」

――もしあのとき、噓でも「容疑」を認めていたら、市中ひき回しのようなはずかしめは避けられたかもしれない。そんな考えが頭をかすめる。

だけど、と私は思った。やってもいないことを認めるくらいなら、屈辱を受けてもまっすぐ立っていたい。そもそも私は、そんな器用な噓がつける人間ではない。このような仕打ちに遭うとしても、やはり私には、やってもいない容疑を認めることなんてできなかった。

想像以上の屈辱だった拘置所への入所手続き

地検のワゴン車は、夜の街を走り、やがて高い塀に囲まれた施設に入っていった。車から降ろされ、夜間の通用口から建物へ誘導される。川村検事と事務官が、施設の職員と話しはじめた。どうやらここが、横浜拘置支所らしい。

私を拘置所の職員に引きわたすと、川村検事たちは帰っていった。私は広い部屋へ連れてゆかれ、「ここで入所の手続をします」と告げられた。

入所の手続では、まず氏名と持病を確認され、淡々と番号を呼ばれる。10本の指の指紋と掌紋まで採られ、正面・横・斜めから写真を撮られる。その後、「靴と服をすべて脱いで」と言われた。

上着、ワイシャツからスラックス、靴と靴下、下着まで、1枚ずつ脱いでゆく。裸になったまま、職員に体の正面、左右、そして背中側を見せてゆく。職員が懐中電灯で体を照らす。傷や入れ墨、異物の有無を確認するのだという。口を開けて舌の裏を見せるほか、陰部と肛門までチェックされた。

言葉づかいは丁寧だけれど、容赦なく羞恥心がかき立てられる。人として見られているというより、確認すべき物として、私の体が扱われている感覚だった。冷たいリノリウムの床の感触が、心の奥まで冷やしていく。話には聴いていたけれど、実際に経験すると、屈辱感は想像以上だった。

明日に備えて…

「ついに自分は、塀の中の人になってしまったのだ」

という現実を突きつけられ、苦々しい思いが胸にしみわたってゆく。その後、独房へ連れてゆかれた。ひどく狭く、天井も低い。

「この部屋、監視カメラが付いてるから、変なことはしないようにね」

と言いのこし、看守は去っていった。

腕時計はとり上げられ、時間の感覚は曖昧だけれど、おそらく夜の11時を過ぎているだろう。逮捕からここまで、はじめてのことばかりで、心はまだ興奮でざわめいている。

「それでも、明日に備えて、早く寝なければ」

私は布団を敷き、わずかでも眠ろうと目を閉じた。明日から取調べが始まる。このときはまだ、取調べがあのような長時間に及び、罵声と侮辱にさらされることになるとは、思いもしなかった。

〈「ガキ」「お子ちゃま」「詐欺師」と検事から罵倒され…逮捕された“東大院卒のエリート弁護士”が、57時間の取り調べで受けた“執拗な人格攻撃”〉へ続く

（江口 大和／Webオリジナル（外部転載））