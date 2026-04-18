歌手の華原朋美が、4月13日に自身のInstagramを更新し、子どもとの“約束”を果たす形で大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れた様子を投稿。親子で楽しむほほえましい写真のはずが、思わぬ形で注目を集めている。

「投稿では、人気キャラクターとの記念ショットやパーク内での様子が公開され、《子供がずっとずっと行きたかったUSJわくわくしながら行ってきました》《最高に楽しかったです》といった前向きなコメントが添えられていました」（スポーツ紙記者）

しかし、その一方でX上では、華原の“見た目の変化”に驚く声があいついでいる。

《息子さんとUSJを楽しそうに行ってるのは良かったのですが、激やせの変化が気になります》

《もし体調面なら心配です。ただのダイエットの影響ならいいのですが》

こうした反応が広がっていることについて、芸能関係者は今回の近影が与えた“インパクト”を指摘する。

「華原さんはもともと体型の変化が話題になりやすい方で、2019年の出産後には体重が79kgまで増えたことを明かしています。その後、約30kgのダイエットに成功したことで話題となりました。今回もほほのラインがシャープになり、全体的にスリムな印象が強まったことで、“痩せすぎではないか”と心配する声が広がりました。

さらに、帽子やバンダナのようなもので頭部を隠した写真が投稿されたことで、“体型”と“髪”の両面に注目があつまり、驚きを持って受け止める人が増えたのでしょう」（同前）

これまで体重の増減を繰り返してきた華原。今後も近影に注目が集まりそうだ。