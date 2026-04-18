樋口幸平、個性派スタイルを着こなす 長身活かした存在感放つ
俳優の樋口幸平が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【全身ショット】個性的！長身際立つスタイルを披露した樋口幸平
樋口は3rd SHOW内「Top of the hill」のステージに登場。個性派のセットアップに、デニムのオーバーオール風ベストを合わせた難度の高いスタイリングでランウェイを歩いた。
長身を活かしたバランスの取れた着こなしで存在感を放ち、個性的なファッションを見事に表現した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。
【全身ショット】個性的！長身際立つスタイルを披露した樋口幸平
樋口は3rd SHOW内「Top of the hill」のステージに登場。個性派のセットアップに、デニムのオーバーオール風ベストを合わせた難度の高いスタイリングでランウェイを歩いた。
長身を活かしたバランスの取れた着こなしで存在感を放ち、個性的なファッションを見事に表現した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。