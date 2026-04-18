◇明治安田J1百年構想リーグEAST第11節第2日 東京V1−0千葉（2026年4月18日 味の素スタジアム）

東京VがFW寺沼星文（25）の移籍後初ゴールで勝利を飾り、前々節で敗れた雪辱を果たした。

FW染野唯月（24）、MF新井悠太（22）、DF宮原和也（29）と主力3人が出場停止だったが、後半6分に左からMF平川怜（25）のクロスを逆サイドでMF深沢大輝（27）が頭で折り返し、GKが触ってコースが変わったところを寺沼が決めた。寺沼は「自分らしいゴールだと思った。今週は城福さんもおれを中心にゲームを進めるようにいってくれた。J1でのゴールというよりヴェルディで取れたのは感極まった」。FW染野の代役として先発し、見事に結果を出したが「ソメが累積になった瞬間、来週あるぞと思った。今週は今まで以上に準備した。きれいなゴールではないが、1がつくかどうかFWとしてはうれしい。今週は得に調子がよくて、紅白も点を取った」と、振りかえる。さらに「ソメがスタメンが多いが、ライバルとのFWが出てこないと駄目なので、アピールできた。守備も紅白戦から千葉を意識してやった。紅白戦のままやればいいと思った」と続けた。

チームも後半戦はPK勝つと90分勝ちと好調、DF林も「まずは結果がすべて。1―0で勝てたのがよかった。前節も勝ち点を落としてもおかしくない試合で2、今回もしっかり1−0、狙った形で勝てたのは大きい。ここから連戦もあるし、同じ選手でいけるわけではないのでこの勝ちは大きい」と、手応え。城福浩監督（65）も「フレッシュな選手をいかに生かすか、直前のミーティングでも共有した。緊張感があって集中したゲームだった」と評価した。