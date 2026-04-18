◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第１１節 鹿島１―０浦和（１８日・メルスタ）

鹿島が浦和をホームに迎えた一戦は、鹿島が１―０で勝利した。後半３６分にＣＫの流れからＤＦ濃野公人が決勝点を奪った。

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試合の分岐点は、ＦＷ師岡柊生の投入だった。前節で左アキレス腱断裂から１年ぶりに復帰したアタッカーは、後半１９分に途中出場で右サイドの位置へ。縦突破で存在感を示し、決勝点となったＣＫも「あれが自分の特長なので」と自身が粘って獲得したものだった。

そのＣＫのキッカーを任されることになったが「人生初でした」と照れ笑い。「知念くんに言われて。え？俺以外にいない？って話したけど、なんか俺になった」と回想。キッカー陣不在の状況で巡ってきた“大役”。キックはニアに引っかかり「ミスキックみたいになった」と頭をかいたが、その流れから決勝点が生まれ「結果オーライかな」と笑みを浮かべた。

チームは１１試合を終えて９勝目。２位に勝ち点６差をつけ、独走態勢に入りつつある。途中出場選手の活躍が際立つシーズンとなっており、師岡は「（試合の）途中で出るということは、やっぱり仕事しないと意味がないと思うので。点、勝利に繋がったのは大きかったかなと思います」と胸を張った。