◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島２―７ＤｅＮＡ（１８日・マツダスタジアム）

広島が"魔の７回"に大量失点で連敗し、今季ワーストの借金４に膨らんだ。ＤｅＮＡ戦は昨季から７連敗は、０１年４〜７月以来２５年ぶりの大型連敗。開幕３連勝でスタートしたが、ＤｅＮＡと入れ替わる形で５位に転落した。

先発のターノックは６回まで１失点と粘ったが、１点ビハインドの７回に崩れた。来日４度目の先発は７回途中５失点で、また初勝利を逃した。３回から４イニング連続の３者凡退で迎えた７回は、連打と死球で招いた無死満塁から林の適時打で２点目を奪われたところで斉藤汰にマウンドを譲った。ルーキー右腕も４連打を含む５安打を浴び、失点が加わった。

チームにとって、試合前時点で７回はイニング別最多の計１１失点と苦しんでいた。この日は７回に大量６失点と、今季を象徴する結果となった。

打線もＤｅＮＡ・東に苦しめられた。１点先制された直後の２回に１死二塁、３回に２死二、三塁など序盤に好機はつくったが、６回まで４安打で得点を奪えず。７点ビハインドとなった７回に、今季初スタメンの二俣が２番手・マルセリーノに適時三塁打を浴びせるのが精いっぱいだった。