パンサー尾形、酔って妻と娘に説教→てりたま→熱唱 ファン大爆笑「髪はねながらっっ」「ホッコリ」「寝癖？」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）の妻・あいさんが、18日までに自身のブログを更新。“酔っ払いパパ”の様子を動画とともに公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】酔っ払い！説教するパンサー尾形のショットを公開したあいさん
あいさんは「酔っ払いパパ」と題し、尾形の様子を紹介。酒に酔った尾形は突然、妻と娘に対して“説教”を始め、「自分が髪切ったときだけ気づかないとかダメだ」などと持論を展開。一方で、あいさんや娘は笑いながら聞いており、終始和やかな空気に包まれていた。
その後、尾形は満足した様子でマクドナルドの商品を手に取り、「お酒飲みながらてりたま食べたい」と購入していたことも明かされた。さらに、夜には「今夜もブギーバック」を熱唱するなど、自由すぎる振る舞いで家族を楽しませた。
あいさんは「パパって酔っ払うといつもこれ」とつづり、普段とのギャップをユーモラスに表現。親子の仲むつまじい様子が伝わる内容となっている。
この投稿に「説教なのか？ネタなのか？わからなくなってた」「もうサンキュー尾形さん最高」「尾形家面白すぎます」「3人の会話はホッコリ」などのコメントが寄せられ、温かい家庭の雰囲気に多くの笑いと共感が集まっている。
【写真】酔っ払い！説教するパンサー尾形のショットを公開したあいさん
あいさんは「酔っ払いパパ」と題し、尾形の様子を紹介。酒に酔った尾形は突然、妻と娘に対して“説教”を始め、「自分が髪切ったときだけ気づかないとかダメだ」などと持論を展開。一方で、あいさんや娘は笑いながら聞いており、終始和やかな空気に包まれていた。
あいさんは「パパって酔っ払うといつもこれ」とつづり、普段とのギャップをユーモラスに表現。親子の仲むつまじい様子が伝わる内容となっている。
この投稿に「説教なのか？ネタなのか？わからなくなってた」「もうサンキュー尾形さん最高」「尾形家面白すぎます」「3人の会話はホッコリ」などのコメントが寄せられ、温かい家庭の雰囲気に多くの笑いと共感が集まっている。