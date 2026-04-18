新型CR-X!?

「ホットハッチ」や「ボーイズレーサー」という言葉が流行した1980年代、ホンダが放った究極のライトウェイトスポーツが「CR-X」です。

1983年に「バラードスポーツCR-X」として誕生した初代は、当時の軽自動車よりも短い2200mmのホイールベースと、760kg（1.3リッターモデル）という超軽量な車体を武器に、FF車とは思えない俊敏なハンドリングを実現しました。

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さらに北米仕様では50mpgを超える燃費性能（日本換算でおおよそ21km／L前後）を記録したとされ、当時としては非常に優れた低燃費性能も特徴でした。スポーツカーでありながら経済性にも優れるという点は、CR-Xの個性のひとつでもあります。

そして1987年に登場した2代目は、低くワイドなフォルムを極め、「サイバースポーツ」というキャッチコピーを掲げて登場します。リアエンドに設けられた視界確保用の「エクストラウィンドウ」など、独創的なデザインも大きな特徴でした。

また、この世代では4輪ダブルウィッシュボーンサスペンションを採用し、軽量ボディとあわせて優れたコーナリング性能を実現。まさに“FFコーナリングマシン”と呼ばれる存在となりました。

さらに1989年には、DOHC VTECエンジンを搭載した高性能モデル「CR-X SiR」が登場します。最高出力160PSを発生するB16A型エンジンは、リッターあたり100PSという当時としては驚異的な性能を誇り、CR-Xのスポーツイメージを決定づけました。

そんなCR-Xの歴史が1990年代に幕を閉じてから長い年月が経ちましたが、その人気はいまも衰えていません。

最終モデルとなった3代目CR-X（「CR-X デルソル」）が終売した1999年から25年が経過した2024年には、エストニアのCGアーティストであるRain Prisk氏が公開した「現代版CR-X」のレンダリングが、世界中のファンの間で大きな話題となりました。

Rain Prisk氏が描いた予想CGは、特に初代から2代目へと続くデザインの流れを受け継いだ「原点回帰」のスタイルが特徴です。

エクステリアで最も目を引くのは、リアタイヤのすぐ後ろでボディを切り落としたような、極端に短いリアオーバーハングです。この独特の「寸詰まり感」はCR-Xの象徴的なスタイルであり、クイックな旋回性能を予感させる重要な要素でもあります。

フロントマスクには、2代目を彷彿とさせるシャープな薄型ヘッドライトを採用しつつ、グリルレスの意匠によって現代的なスポーツカーらしい表情へと仕上げられています。

横一文字のテールランプや、リアエンドに装着されたディフューザー風のデザインなども、最新世代のスポーツモデルを思わせる要素です。

また、ボディサイドのエアロパーツや大径ブラックホイールは、かつての高性能モデル「SiR」が持っていたスパルタンなイメージを想起させます。

かつてのCR-Xは、高回転まで一気に吹け上がる名機「ZC型」や「B16A型VTEC」エンジンを搭載し、ドライバーに「操る楽しさ」を強く印象づけたモデルでした。

Rain Prisk氏が提案したこのCGに対して、SNSなどでは「この姿でVTECエンジンを積んだら絶対に欲しい」「CR-Zではなく、これこそ本当の後継車に見える」「ホンダはぜひ市販してほしい」といったコメントが寄せられています。

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現在のところ、ホンダからCR-X復活に関する公式な発表はありません。

しかしこれほど大きな反響があることは、多くのユーザーがいまもなお「小さくて軽く、走る楽しさを味わえるスポーツカー」を求めている証ともいえるでしょう。

単なる懐古ではなく、最新デザインと伝説のDNAを融合させたこの現代版CR-X。いつの日か、日本の道を再び“サイバースポーツ”が駆け抜ける日が来るのかもしれません。