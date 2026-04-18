名曲でたどる青春RPGの記憶！ アトラス「Persona オリジナル・サウンドトラック」

記事ポイント 『Persona』の全楽曲が、ペルソナ30周年を記念してデジタル配信で楽しめます。単曲153円、アルバム2,444円で、当時のゲーム体験を音楽からもう一度味わえます。試聴動画も公開されており、購入前にお気に入りの1曲を探せるのも魅力です。 『Persona』の全楽曲が、ペルソナ30周年を記念してデジタル配信で楽しめます。単曲153円、アルバム2,444円で、当時のゲーム体験を音楽からもう一度味わえます。試聴動画も公開されており、購入前にお気に入りの1曲を探せるのも魅力です。

アトラスのRPG『Persona』のオリジナル・サウンドトラックが、ついに音楽配信サービスに登場します。

先着購入特典でしか触れられなかった公式音源が、ペルソナ30周年をきっかけにデジタル配信されるのは、シリーズを追いかけてきたファンにとって見逃せない話題です。

ゲームの記憶を呼び起こす旋律を、スマートフォンひとつで好きな時間に楽しめるのもうれしいポイントです。

アトラス「Persona オリジナル・サウンドトラック」





配信開始日: 2026年4月18日配信開始時間: 17:00配信区分: アルバムアルバム名称: Persona オリジナル・サウンドトラック単曲小売価格: 153円（税込）アルバム小売価格: 2,444円（税込）配信先: Spotify、Apple Music、iTunes など各種音楽配信サービス

1996年発売の『女神異聞録ペルソナ』をもとに、2009年にPlayStation Portable向けにリメイクされた『Persona』の楽曲をまとめて楽しめるアルバムです。

「Dream Of Butterfly」や「School Days」、「A Lone Prayer」など、物語の空気を鮮やかによみがえらせる楽曲が並び、再生した瞬間にあの世界へ引き戻されるような感覚が味わえます。

バトル曲から学園パートの楽曲まで幅広く収録されているため、作品を深く知るファンほど1曲ごとの場面が頭に浮かび、思い出に浸れる1枚です。

試聴動画

Atlus Game Musicチャンネルでは試聴動画も公開されており、購入前に作品の世界観を耳で確かめられます。

はじめて触れる人は音の雰囲気から作品の魅力を感じられ、当時遊んだ人は懐かしさとともにお気に入りのシーンを思い返すきっかけになります。

アルバムを通して聴くのはもちろん、まずは気になる1曲から楽しめるので、自分のペースで『Persona』の音楽世界に入り込めます。

特典でしか手に入らなかった音源が、いまは配信サービスで身近に楽しめるのが今回の大きな魅力です。

通勤時間や家事の合間に流すだけでも、日常の空気が少しドラマチックに変わるような高揚感を味わえます。

『Persona』を遊んだことがある人はもちろん、ゲーム音楽が好きな人にも手に取りたくなる配信作品です。

アトラス「Persona オリジナル・サウンドトラック」の紹介でした。

よくある質問

Q. Persona オリジナル・サウンドトラックはどこで聴けますか？

A. Spotify、Apple Music、iTunesなどの各種音楽配信サービスで楽しめます。

普段使っているサービスからアクセスしやすく、思い立ったときにすぐ再生できるのが魅力です。

Q. 価格はいくらですか？

A. 単曲は153円（税込）、アルバムは2,444円（税込）です。

好きな曲だけ選んで購入することも、アルバムでまとめて作品の世界観を味わうこともできます。

Q. 試聴してから購入できますか？

A. はい、Atlus Game Musicチャンネルで試聴動画が公開されています。

気になる楽曲の雰囲気を先に確認できるので、購入前に自分の好みに合うか判断しやすいです。

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