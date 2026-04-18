「広島１−５ＤｅＮＡ」（１７日、マツダスタジアム）

広島が本拠地で敗れて借金は再び「３」に。昨季からのＤｅＮＡ戦は６連敗となった。

１−１の六回から登板した２番手・島内颯太郎投手が誤算。２死二、三塁から投手・平良に四球を与えて満塁のピンチを背負うと勝ち越しの２点適時打を献上。七回には森浦大輔投手も適時打を浴びた。得点は二回、佐々木泰内野手の一時同点適時打のみ。八回の守備からは持丸泰輝捕手が２０２２年７月２９日以来１３５８日ぶりの１軍出場。今季チーム初の盗塁阻止を記録した。以下、新井貴浩監督の主な一問一答。

◇ ◇

−島内は投手への四球で満塁にした。

「やっぱり投手に四球を出しているようでは、ああいうことになる」

−投手陣は計１０与四死球。

「これだけ四球が多いとなかなか難しい。守っている時間も長くなる。岡本はあまり制球が定まっていなかったけど、よく５回１失点に抑えた。調子が悪いなりに抑えたことを経験にしてもらいたい」

−中継ぎが粘れないと苦しい。

「もちろんそうだし、みんなが低調なので、最初に（不調の時期が）来たと思えば今は我慢のしどころかなと。耐えどきかなと思います」

−持丸が守備でアピール。

「モチ（持丸）は２イニング、１打席だったけど、アピールしたと思います」