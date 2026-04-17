掲載漏れ防止の実務資料！ ラボコート「施設基準のウェブサイト掲載ルール解説」

記事ポイント 株式会社ラボコートが令和8年度版の施設基準ウェブサイト掲載ルール解説記事を公開しています。無料のチェックリストPDFが登録不要でダウンロードできます。令和8年度診療報酬改定で追加された掲載項目をまとめて確認できます。 株式会社ラボコートが令和8年度版の施設基準ウェブサイト掲載ルール解説記事を公開しています。無料のチェックリストPDFが登録不要でダウンロードできます。令和8年度診療報酬改定で追加された掲載項目をまとめて確認できます。

ラボコートが、令和8年度版に対応した療養担当規則と施設基準のウェブサイト掲載ルール解説記事を公開しています。

無料のチェックリストPDFとあわせて使うことで、医療機関のウェブサイトで必要な掲載内容を整理しやすくなります。

令和8年度診療報酬改定で追加された項目を確認したい医療機関にとって、実務に役立つ内容です。

ラボコート「施設基準のウェブサイト掲載ルール解説」

公開日：2026年4月17日提供内容：令和8年度版の療養担当規則・施設基準のウェブサイト掲載ルール解説記事付属資料：無料チェックリストPDF利用料金：無料登録：不要

解説記事は、医療機関のウェブサイトに掲載が必要な事項をまとめて確認できる内容です。

チェックリストPDFを併用することで、自院で算定している加算ごとの掲載対応を進めやすくなります。

改定の背景

施設基準のウェブサイト掲示ルールは、院内掲示が求められていた事項についてウェブサイトでの対応が必要となり、令和7年6月1日から原則義務化されています。

解説記事は、複数の法令や通知に分かれている掲載義務をひとまとめで確認しやすい点が特長です。

追加された掲載項目

近視の進行抑制を効能又は効果とする医薬品の支給電子的診療情報連携体制整備加算（外医ＤＸ）電子的歯科診療情報連携体制整備加算（歯医ＤＸ）電子的診療情報連携体制整備加算（入医ＤＸ）口腔管理連携加算（口腔管）身体的拘束最小化推進体制加算（拘束小）地域支援・医薬品供給対応体制加算（地薬供）回復期リハビリテーション病棟入院料（回）遠隔電子処方箋活用加算（遠電）院内トリアージ実施体制加算（トリ体）救急時医療情報取得加算（救医情）訪問看護医療情報連携加算（訪看情連）医科連携訪問加算地域支援・外来医薬品供給対応体制加算（地外薬供）歯科技工士連携加算（歯技連）内視鏡手術用支援機器加算（内手支機）電子的調剤情報連携体制整備加算（薬ＤＸ）

令和8年度版は、診療報酬改定に伴って追加された加算や名称変更を反映しています。

掲載漏れを防ぎたい医療機関にとって、確認対象を一覧で把握しやすい構成です。

チェックリストPDF

料金：無料登録：不要ダウンロード実績：1,799件再配布：改変しなければ可

チェックリストPDFは、昨年公開の令和6年度版で1,799件ダウンロードされている資料です。

令和8年度版も無料かつ登録不要で利用できるため、必要なときにすぐ確認できます。

ラボコートの解説記事は、施設基準のウェブサイト掲載対応をまとめて確認したい医療機関に向いています。

無料のチェックリストPDFは、算定している加算の洗い出しを進めたいときに使いやすい資料です。

関連リンクから解説記事を確認できるため、まずは必要な掲載項目を一覧で把握したい人に役立ちます。

ラボコートが公開した令和8年度版施設基準のウェブサイト掲載ルール解説の紹介でした。

よくある質問

Q. チェックリストPDFは無料で使えますか？

A. チェックリストPDFは無料で利用でき、登録も不要です。

必要なときにすぐダウンロードできるため、施設基準の掲載対応を確認したい医療機関に使いやすい資料です。

Q. 解説記事ではどのような内容を確認できますか？

A. 解説記事では、各加算などにおけるウェブサイトへの掲載事項を具体的に確認できます。

自院で算定している項目をチェックリストで絞り込み、詳細を順に見直す流れで活用できます。

Q. チェックリストPDFは再配布できますか？

A. チェックリストPDFは、改変しなければ再配布できます。

医療機関だけでなく同業者も対象とされているため、社内共有や関係先への案内にも使いやすい資料です。

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