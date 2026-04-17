劇場版『名探偵コナン』過去作全28作品、Huluで一挙配信スタート コナン×千速×重悟のスペシャルPR映像も解禁【配信タイトル一覧】
動画配信サービスHuluは、最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、きょう17日午後10時54分より、劇場版『名探偵コナン』過去作全28作品の一挙配信を開始した。あわせて、江戸川コナン×萩原千速×横溝重悟による金曜ロードショー版【Hulu】スペシャルPR映像も解禁された。
【動画】ここでしか見られない掛け合い！コナン×千速×重悟のスペシャル映像
きょう日本テレビ『金曜ロードショー』にて放送された劇場版第25作『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』を含む3作品の見放題配信がスタート。これにより、劇場版『名探偵コナン』全28作品がHuluに集結。第1作から昨年公開の劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』まで、物語のピースを一つも逃すことなく振り返ることが可能となる。
金曜ロードショー版【Hulu】スペシャルPR映像は、現在大ヒット上映中の「ハイウェイの堕天使」で熱い視線を集める“風の女神”萩原千速、そして千速が所属する神奈川県警の横溝重悟。そこに江戸川コナンが加わった、最新作を象徴する豪華3ショットのスペシャル映像。
■劇場版『名探偵コナン』全28作品一覧
1997年：第1作 劇場版『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』
1998年：第2作 劇場版『名探偵コナン 14番目の標的（ターゲット）』
1999年：第3作 劇場版『名探偵コナン 世紀末の魔術師』
2000年：第4作 劇場版『名探偵コナン 瞳の中の暗殺者』
2001年：第5作 劇場版『名探偵コナン 天国へのカウントダウン』
2002年：第6作 劇場版『名探偵コナン ベイカー街（ストリート）の亡霊』
2003年：第7作 劇場版『名探偵コナン 迷宮の十字路（クロスロード）』
2004年：第8作 劇場版『名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）』
2005年：第9作 劇場版『名探偵コナン 水平線上の陰謀（ストラテジー）』
2006年：第10作 劇場版『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』
2007年：第11作 劇場版『名探偵コナン 紺碧の棺（ジョリー・ロジャー）』
2008年：第12作 劇場版『名探偵コナン 戦慄の楽譜（フルスコア）』
2009年：第13作 劇場版『名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）』
2010年：第14作 劇場版『名探偵コナン 天空の難破船（ロスト・シップ）』
2011年：第15作 劇場版『名探偵コナン 沈黙の15分（クォーター）』
2012年：第16作 劇場版『名探偵コナン 11人目のストライカー』（※きょう配信開始）
2013年：第17作 劇場版『名探偵コナン 絶海の探偵（プライベート・アイ）』
2014年：第18作 劇場版『名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー）』
2015年：第19作 劇場版『名探偵コナン 業火の向日葵』（※きょう配信開始）
2016年：第20作 劇場版『名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）』
2017年：第21作 劇場版『名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）』
2018年：第22作 劇場版『名探偵コナン ゼロの執行人』
2019年：第23作 劇場版『名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）』
2021年：第24作 劇場版『名探偵コナン 緋色の弾丸』
2022年：第25作 劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』（※きょう配信開始）
2023年：第26作 劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』
2024年：第27作 劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』
2025年：第28作 劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』
【動画】ここでしか見られない掛け合い！コナン×千速×重悟のスペシャル映像
きょう日本テレビ『金曜ロードショー』にて放送された劇場版第25作『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』を含む3作品の見放題配信がスタート。これにより、劇場版『名探偵コナン』全28作品がHuluに集結。第1作から昨年公開の劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』まで、物語のピースを一つも逃すことなく振り返ることが可能となる。
■劇場版『名探偵コナン』全28作品一覧
1997年：第1作 劇場版『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』
1998年：第2作 劇場版『名探偵コナン 14番目の標的（ターゲット）』
1999年：第3作 劇場版『名探偵コナン 世紀末の魔術師』
2000年：第4作 劇場版『名探偵コナン 瞳の中の暗殺者』
2001年：第5作 劇場版『名探偵コナン 天国へのカウントダウン』
2002年：第6作 劇場版『名探偵コナン ベイカー街（ストリート）の亡霊』
2003年：第7作 劇場版『名探偵コナン 迷宮の十字路（クロスロード）』
2004年：第8作 劇場版『名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）』
2005年：第9作 劇場版『名探偵コナン 水平線上の陰謀（ストラテジー）』
2006年：第10作 劇場版『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』
2007年：第11作 劇場版『名探偵コナン 紺碧の棺（ジョリー・ロジャー）』
2008年：第12作 劇場版『名探偵コナン 戦慄の楽譜（フルスコア）』
2009年：第13作 劇場版『名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）』
2010年：第14作 劇場版『名探偵コナン 天空の難破船（ロスト・シップ）』
2011年：第15作 劇場版『名探偵コナン 沈黙の15分（クォーター）』
2012年：第16作 劇場版『名探偵コナン 11人目のストライカー』（※きょう配信開始）
2013年：第17作 劇場版『名探偵コナン 絶海の探偵（プライベート・アイ）』
2014年：第18作 劇場版『名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー）』
2015年：第19作 劇場版『名探偵コナン 業火の向日葵』（※きょう配信開始）
2016年：第20作 劇場版『名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）』
2017年：第21作 劇場版『名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）』
2018年：第22作 劇場版『名探偵コナン ゼロの執行人』
2019年：第23作 劇場版『名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）』
2021年：第24作 劇場版『名探偵コナン 緋色の弾丸』
2022年：第25作 劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』（※きょう配信開始）
2023年：第26作 劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』
2024年：第27作 劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』
2025年：第28作 劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』
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