　本日の日経平均株価は、最高値更新に伴う利益確定売りが優勢となり、前日比1042円安の5万8475円と4日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は12社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ゴールドマン・サックス証券が目標株価を6万7000円→7万2000円に引き上げたＭＡＲＵＷＡ <5344> [東証Ｐ]など。そのほか、プロクレアホールディングス <7384> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<4063> 信越化　　　　東Ｐ　化学
<4553> 東和薬品　　　東Ｐ　医薬品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ　東Ｐ　ガラス土石製品
<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業

<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ　　東Ｐ　電気機器
<7384> プロクレＨＤ　東Ｐ　銀行業
<7453> 良品計画　　　東Ｐ　小売業

<9412> スカＪＳＡＴ　東Ｐ　情報・通信業
<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース