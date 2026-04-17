本日の日経平均株価は、最高値更新に伴う利益確定売りが優勢となり、前日比1042円安の5万8475円と4日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は12社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、ゴールドマン・サックス証券が目標株価を6万7000円→7万2000円に引き上げたＭＡＲＵＷＡ <5344> [東証Ｐ]など。そのほか、プロクレアホールディングス <7384> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<4063> 信越化 東Ｐ 化学

<4553> 東和薬品 東Ｐ 医薬品

<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品

<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業



<6101> ツガミ 東Ｐ 機械

<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器

<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器

<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ 銀行業

<7453> 良品計画 東Ｐ 小売業



<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業

<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業



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