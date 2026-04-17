エミリン、これからの季節に！リピ買いする信頼デオドラント「足がサラサラになる」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【合計金額１７万円】数ヶ月に１度のドンキホーテへ買い出しへ出かけたら合計金額高すぎておびえたけど確実に暮らしは豊かになってる現実』の動画を投稿。ドン・キホーテでの購入品を紹介してくれました。今回はその中から、これからの季節に役立つデオドラントをピックアップ。

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大松さんは「暑くなってきて、お恥ずかしながら足もね、蒸れやすくなってきましたので、この足指クリーム」と切り出し、こちらの商品を紹介。

■足用のデオドラントクリーム

デオナチュレ / 【薬用】足指さらさらクリーム

臭いの発生源である足指の間に指で直接ぬれる、クリームタイプのデオドラント。

有効成分・焼ミョウバンが足の臭いを元から防ぎ、汗を抑え、さらに殺菌作用のある有効成分・イソプロピルメチルフェノール配合で、臭いの原因菌の繁殖を防ぐそう。

クリームタイプですが、塗った後はべたつかずサラサラ。

■大松さんは感動しリピート買い

大松さんは「リピートして買っております」「サササササッて足に塗るだけで、足がサラサラになるのと、本当に臭いが気にならなくなります」「好きです」とコメント。

その上で、「足の指と指の間にめっちゃ塗ることがポイント」とおすすめの塗り方を説明し、「結構変わるかなって自分は感じたので、夏の時期とかは使ってます」と教えてくれました。

これからの汗ばむ季節、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

■動画もチェック

動画では、この他にも大松さんがたくさんの購入品を紹介してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね。