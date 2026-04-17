18日、19日（日本時間19日、20日）の2日間にわたって米・ラスベガスで開催される世界最大のプロレス団体WWE最大の祭典「レッスルマニア42」を直前に控え、世界各国から集まったユニバース（ファンの総称）を楽しませるファンイベントが多数催されている。16日（同17日）にはASUKAやイヨ・スカイ、カイリ・セインに続く日本人女子スーパースターで現US王者のジュリアがピラミッドの形が特徴的なホテル「ルクソール」に登場。ジュリアとの写真撮影を目当てに集まったユニバースがホテルの外まで大行列をなした。

【映像】ジュリアを囲んでファンが大熱狂

“美しき狂気”ジュリアはこの日、腹筋バキバキの美人秘書で代理人のキアナ・ジェームスを伴って登場。午前10時から2時間の限定で行われたイベントには開始前から多くのユニバースが列を作り、その列は早々に会場のメインエントランスから溢れ、ホテルの外へ。最後列までの長さを確認すると軽く100メートルを越えていた。

輝かしいUS王座ベルトを右肩にかけたジュリアは、長い時間を費やして“至福の瞬間”を得た一人ひとりのファンと言葉を交わし、写真を撮る。繰り返されることは同じでも、ユニバースたちが見せる歓喜のリアクションは十人十色だった。

ジュリアは2024年8月にマリーゴールドを退団すると、現地時間9月1日にNXT「No Mercy」でWWEデビュー。2025年５月にはわずか８カ月でメインロースターまで駆け上がり、6月にゼリーナ・ベガからUS王座を奪取。一度はチェルシー・グリーンに不覚を取るも、チェルシーにリベンジを果たしてUS王座の奪還に成功。現在、WWEの日本人スーパースターでは唯一のタイトル保持者となっている。

今年のレッスルマニアは現時点で日本人スーパースターの出場が発表されておらず、9年ぶりに“日本人不在”の非常事態に陥っている。

今大会はイヨ・スカイとASUKAによる実現すればレッスルマニアでは“史上初”となる日本人対決に期待と注目が集まったが、その可能性は限りなく低くなり、現時点でも吉報は届いていない。WWE参戦からトップを走り続けるジュリアが、勢いそのままに祭典初出場を果たすのはいつになるのか？ 現在、WWE女子戦線をけん引するイヨ、ASUKAとカイリらの“カブキ・ウォリアーズ”の活躍、動向とともに注目したい。