【ニューヨーク＝木瀬武】米動画配信大手ネットフリックスが１６日発表した２０２６年１〜３月期決算は、売上高が前年同期比１６％増の１２２億４９７５万ドル（約１・９兆円）、最終利益は８３％増の５２億８２７９万ドルだった。

野球の国際大会「ワールド・ベースボール・クラシック」（ＷＢＣ）を独占配信した日本で有料会員数が伸びるなどし、業績を押し上げた。

日本国内で配信したＷＢＣ全４７試合の累計視聴者数は３１４０万人。１〜３月期の有料会員数の伸びは日本が世界トップだった。テッド・サランドス共同最高経営責任者（ＣＥＯ）は決算説明会で「ＷＢＣは大成功だった。これまで日本で配信した番組で最も視聴された」と述べた。

映画やドラマの配信を主力とするネットフリックスだが、近年はスポーツ中継にも力を入れる。米国では米ナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）や米大リーグ（ＭＬＢ）の配信権を取得。ＷＢＣの成功を踏まえ、国際的なスポーツイベントも積極的に配信していく方針だ。

このほか、米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリーとの合併解消に伴う２８億ドルの違約金収入も利益を押し上げた。