割って楽しむ新体験シェイク「ヘーゼルナッツチョコレートシェイク」期間限定販売【Shake Shack】

ニューヨーク発のハンバーガーレストラン「Shake Shack」は、「ヘーゼルナッツチョコレートシェイク」を4月24日(金)から5月下旬までの期間限定で、国内全18店舗にて販売する。価格は1,430円(税込)。

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〈割って楽しむ新感覚シェイク〉

なめらかなバニラフローズンカスタードに、コク深いヘーゼルナッツチョコレートペーストを合わせた濃厚な味わいが特徴。カップ内側全体をチョコレートでコーティングしており、飲む前にカップを軽く押すことでパリッと割れる食感と音を楽しめる。割れたチョコレートがシェイクと混ざり合い、一口ごとに異なる食感と風味の変化が楽しめる一杯だ。価格は1,430円(税込)。

〈商品概要〉

商品名:ヘーゼルナッツチョコレートシェイク

販売期間:2026年4月24日(金)〜5月下旬

取扱店舗:国内全18店舗

価格:1,430円(税込)

〈爽快感あふれる新ドリンクと人気バーガーも登場〉

同日より、炭酸入りのレモネード「スパークリングレモネード」と、期間限定バーガー「スマッシュドオニオン」も販売する。

「スパークリングレモネード」は、オリジナルのレモネードシロップにレモンピールと炭酸を加えたドリンク。すっきりとした飲み口で、食事との相性も良い一杯に仕上げた。価格は税込660円。

「スマッシュドオニオン」は、アンガスビーフ100%のパティとともにオニオンをスマッシュし香ばしく焼き上げ、チーズと自家製ディジョネーズソースを重ねた食べごたえのあるバーガー。価格は税込1188円。

※いずれの商品も一部店舗で価格が異なる場合がある。

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