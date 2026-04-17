『仮面ライダーゼッツ』S.H.Figuartsに「仮面ライダーゼッツ カタストロム」が登場
バンダイスピリッツは、『仮面ライダーゼッツ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年4月17日(金)16時より予約受け付けが開始となり、2026年12月発送予定。
2026年12月発送予定「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム」(9,900円)
「万津莫」がデュアルメアカプセムを使用して変身した姿「仮面ライダーゼッツ カタストロム」が、S.H.Figuartsに登場。
特徴的な全身のオレンジ・グリーン・シルバーのメタリックカラーを丁寧にカラーリング。上半身のマッシブさと下半身のスマートな体の造形も忠実に再現。股関節をはじめとした各部関節の可動域により、パンチ、キックポーズ等ダイナミックなアクションが決まる。
さらに、トリプルゼッツァーが付属し、デュアルメアカプセムも装填可能。付属の交換用手首パーツと合わせて、必殺技の再現や、武器を振るう迫力あるアクションシーンを楽しめる。
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
2026年12月発送予定「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム」(9,900円)
特徴的な全身のオレンジ・グリーン・シルバーのメタリックカラーを丁寧にカラーリング。上半身のマッシブさと下半身のスマートな体の造形も忠実に再現。股関節をはじめとした各部関節の可動域により、パンチ、キックポーズ等ダイナミックなアクションが決まる。
さらに、トリプルゼッツァーが付属し、デュアルメアカプセムも装填可能。付属の交換用手首パーツと合わせて、必殺技の再現や、武器を振るう迫力あるアクションシーンを楽しめる。
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映