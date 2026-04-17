「整形課金額2600万」と公表している28歳モデルの、整形前後のビフォーアフター写真が注目を集めています。



【写真】「整形課金額2600万」激変後…現在のビジュアル

話題となっているのはモデルでインフルエンサーの平瀬あいりさん（28）。自身のXに「自分磨きは最強の投資」と力強い言葉で書き出し、「撮影してきた、『可愛い』って言ってもらえた。昔はそんな言葉、一度ももらえなかった。整形して自分の中身も180°変えられた」と投稿。過去と現在を比べ「みんな自分の価値、低く見積もりすぎ。 あなたの価値はもっと高いことに気づいて欲しい」と呼びかけました。



平瀬さんは16歳から8年間、引越しと警備のアルバイトをかけ持ち。家賃23000円のワンルームに住みながら食事も節約し、やっとの思いで1000万円を貯めたことを公表。過去の投稿では、寝ずに働き続けたり、いじめでハシゴから落とされたりと、過酷な実体験をつづっています。



今回の投稿に対し、コメント欄には「努力がすごい」「自分に自信が持てることはとても大切」「自分の価値を上げるのも下げるのも自分」「なりたいものを自力でつかんだからカッコいい」などの声が寄せられています。