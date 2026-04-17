Ｇｌｏｂｅｅ<5575.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに、ＡＩ英語学習アプリ「ａｂｃｅｅｄ（エービーシード）」において、「大学入学共通テスト」の英語対策に特化したオリジナル教材「ａｂｃｅｅｄ オリジナル 大学入学共通テスト 過去問題集〈英語〉」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。



同教材には、大学入学共通テストの２３～２５年度の本試験を収録しており、リーディング、リスニングともに対策が可能。また、他年度も順次追加予定であるほか、オリジナルの解説を提供しており、各設問の正解の根拠と誤答である理由を丁寧に示す構成になっている。コンテンツの拡充はａｂｃｅｅｄユーザー層の拡大や有料会員の増加につながることから、業績への貢献が期待されている。なお、２６年５月期通期業績予想に変更はないとしている。



出所：MINKABU PRESS