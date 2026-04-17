サッカー元日本代表の中田英寿氏（49）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。歌が大好きで、仲が良いというアーティストを明かす場面があった。

中田氏は昨年に引き続き、自身がオーガナイザーを務め、六本木ヒルズで開催中の「CRAFT SAKE WEEK 2026」の会場からの生中継に登場。スタジオのメンバーからは「すげえ！」と声が上がった。

スタジオからMCの「ハライチ」澤部佑が「また出てくれたんですね」と語りかけると、中田氏は「ちょうど1年ぶりですもんねえ」とにこやかに応じた。

「きょうは皆さんがこちらに来て、ここから生中継かと思っていたんですけれど、スタジオと離れていますね」と冗談めかして話すと、澤部は「我々はそのつもりだったんですけれど、本当に申し訳ない」、相方の岩井勇気は「すれ違いがあったみたいで」と苦笑した。

MCのフリーアナウンサー・神田愛花は「中田さん、今年も出てくださったということは、結構面白かったと思ってよろしいんでしょうか」と確認し、中田氏は「思わぬ反響がたくさんありました」と笑顔を見せた。

中継リポーターを務めた「ぱーてぃーちゃん」信子はさらに「中田さんと仲良しという、Ms.OOJA（ミス・オオジャ）さんも来てくださっています」と人気シンガー・ソングライターを紹介。「ヤバい、マジ世代です」と大興奮した。

澤部が「お二人はお友達なんですか」と尋ねると、中田氏は「そうですね。僕は彼女の歌が好きで。デビュー当時ぐらいからもう長い付き合いで」と打ち明けた。

Ms.OOJAは「私は師匠と呼んでます。いろいろ教えていただいてます」と話し、中田氏は「いやいや、いつも彼女の歌を聴いて元気を出してます」と目を細めた。