4月から「自転車が車道をゆっくり走行」してても“追い抜き厳禁”!? SNSでは「渋滞が増える」「法律考えたの誰？」と非難多数…普通車は“反則金9000円”ルール導入の背景とは

車が自転車を追い抜くときの新ルールとは？

今回のルール改正は、「自転車の青切符」だけではありません。道路交通法が改正され、車が自転車の右側を通る際のルールが明確になりました。

車が自転車を追い抜く際、車と自転車に十分な間隔が取れるときはそのまま追い抜き可能ですが、間隔が取れないときは安全な速度まで減速して通過しなければならないとなっています。

この「十分な間隔」は、警察庁によると「少なくとも約1メートル」が望ましいこと、また確保できない場合は「時速20～30キロメートル程度に減速」といった目安も示されています。ただし、これはあくまで目安であり、「必ずこの数字」を守らないと法律違反というわけではありません。

一方、自転車側にも義務があります。道路交通法では、自転車は「できるだけ左側端に寄って通行すること」とされています。つまり、車と自転車の両方に交通ルールと安全への配慮が求められているのです。



今回の改正で「渋滞」になるのは本当？

この法改正がSNSで話題になっているのは、「自転車が抜きにくく、交通渋滞が起きるのでは」という懸念です。

狭い道路や片側1車線の道のように、自転車の横に十分なスペースが取れない場合、車は自転車を追い越すことができず、車は自転車の後ろをゆっくり走ることになるでしょう。この点だけを見ると、「不便になった」と感じる人も多いかもしれません。

しかし、今回のルールが導入された背景にあるのは、「車と自転車の接触事故の増加」です。警察庁によると、同一の方向に進行する車と自転車の事故のうち「車が横を通るときの接触」が増えており、2022年には約53％が右側面の接触事故でした。

つまり、追い抜きの瞬間に事故が最も多く発生していたのです。さらに、自転車側にも違反が多く、2024年の死亡・重傷事故の約4分の3に何らかの違反があったとされています。

今回の制度は、「自動車の無理な追い抜き」と「自転車のルール違反を減らす」という、両方から事故を減らすことを目的としているのです。



違反すると反則金は？

自転車追い越しでのルールに違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか。実は車側には新たな反則金が設けられたわけではありません。

ただし、自転車との間隔を十分に取らずに追い抜くなどの危険な運転は、既存の「安全運転義務違反」に該当する可能性があり、普通車で反則金9000円、違反点数2点となる場合があります。

一方、自転車の違反はこれまでも罰則対象でしたが、実際はその場での口頭による指導が中心でした。しかし、2026年4月からの青切符導入により、違反時に反則金が科されるケースが増えると考えられます。例えば、左に寄らず走行すると「被側方通過車義務違反」となり、反則金は5000円です。

この法改正によって 「取り締まりが厳しくなる」「罰則が増える」というより、「違反と判断されやすくなった」「取り締まりの形が変わった」という見方が適切でしょう。



新ルールを守って自転車も自動車も安全に

今回の改正は、車にとって少し不便に感じる場面があるかもしれません。しかし、その目的はあくまで事故の防止です。車側は「間隔が取れないなら減速する」、自転車側は「できるだけ左に寄って走る」といった基本的な安全配慮をお互いが意識することで、交通事故を減らしていくことができます。

また、曖昧だったルールが明確になったことで、交通違反が判断しやすくなり、これまで見過ごされていた行為でも、状況によっては違反として扱われる可能性があります。「違反になるから」ではなく、「自分や周りの安全のため」に日頃の運転や走行について、より一層の注意をするようにしましょう。



出典

e-Gov法令検索 道路交通法

警察庁 自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法

警察庁 道路交通法の一部を改正する法律（ 概要 ）

執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級