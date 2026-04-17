バーガーキングの大人気シリーズ「ビッグマウス」に、スモーキーな新作「スモークハウス」が登場。

香ばしい刻みベーコンを使用した「特製スモークベーコンソース」で楽しむメニューが期間限定で発売されます。

また、大好評の「スモーキーフライドチキン」も新作が登場し、さらにスモーキーな「スモークハウス スモーキーフライドチキン」が期間限定でラインナップ☆

バーガーキング「ビッグマウス」スモークハウス

発売日：2026年4月17日(金)〜

販売店舗：国内のバーガーキング店舗

※東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では販売されません

バーガーキングの大人気シリーズ「ビッグマウス」に、2つの新メニューが登場。

「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」と「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」が期間限定で新たに発売されます！

バーガーキングの「ビッグマウス」は、直火焼きだから旨い、炎で焼いた香ばしい100％ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す大人気シリーズ。

そこに、香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた2メニューが登場します。

“ビッグマウス”シリーズファンも、正統派本格バーガー好きも「特製スモークベーコンソース」で仕上げた新メニューを、大きく口を開けて楽しめるのも醍醐味です☆

また、大好評の「スモーキーフライドチキン」にも新作が登場。

「特製スモークベーコンソース」を使用した、さらにスモーキーな「スモークハウス スモーキーフライドチキン」が、期間限定で新発売されます！

ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス

価格：単品1,490円(税込)／セット1,790円(税込)

2枚の直火焼き100％ビーフパティに、スモーキーなベーコン4枚とチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねた「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」

さらに、新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせています。

「特製スモークベーコンソース」は、クリーミーなマヨソースに香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めオニオンの甘みが引き立つ、コク深い味わい。

スモーキーなおいしさを味わえる、大型本格バーガーです☆

オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス

価格：単品1,490円(税込)／セット1,790円(税込)

直火焼き100％ビーフパティ2枚に、カリカリ食感とジュワっと溢れ出す甘みがやみつきになる「オニオンリング」を組み合せた「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」

さらに、チェダーチーズ2枚とアクセントのピクルスを重ねています。

そこに、「特製スモークベーコンソース」をプラス。

クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深くスモーキーな味わいのボリューム満点ダブルビーフバーガーです！

スモークハウス スモーキーフライドチキン

価格：単品640円(税込)／セット940円(税込)

鶏むね一枚肉を使用し、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種のスパイスを使用したチキンパティをサンドした、本格的なおいしさの「スモーキーフライドチキン」が登場。

「スモークハウス スモーキーフライドチキン」を2026年4月17日より、期間限定で新たに発売されます☆

外はサクサク・中はジューシーで本格的なおいしさのチキンパティに、アクセントのピクルスを重ねた「スモークハウス スモーキーフライドチキン」

そして、新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせ、コク深くスモーキーな美味しさに！

クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ「特製スモークベーコンソース」をプラスした、本格チキンバーガーです☆

ハバネロチキンナゲット

価格：5ピース 320円(税込)／8ピース 470円(税込)／16ピース 790円(税込)

※BBQソース・マスタードソースから選べるソース付き

※5ピース、8ピースはソースを1つ、16ピースはソースを2つ選べます

※ソースは40円で1つ追加できます

※一部店舗では、取り扱っていません

※「ハバネロチキンナゲット」には辛味成分が含まれています

※ハバネロチキンナゲット16ピースは、1会計につき2個まで

人気のサイドメニュー「チキンナゲット」から、キレのある本格的な辛さがたまらない「ハバネロチキンナゲット」が登場。

ジューシーな鶏むね肉に独自配合したハバネロ・ガーリック・レッドチリ・パプリカ・ホワイトペッパー・ブラックペッパー・オニオンのスパイス7種が使用されています。

シャープで本格的な辛さがクセになる、直火焼きビーフの本格バーガーと相性抜群のチキンナゲットです！

今回、大容量の16ピースは価格940円のところ、お得な特別価格として150円引きの790円で発売。

ソースはコク深く渋みのあるスモーキーな味わいの「BBQソース」と、やさしい甘さと酸味が特徴の「マスタードソース」の2種類から選択可能です☆

辛いもの好きも、バーガーキングのファンも、キレのある旨辛な期間限定サイドメニュー「ハバネロチキンナゲット」を、好きなバーガーとともに楽しめます！

新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた、コク深スモーキーな新メニュー。

バーガーキングの「ビッグマウス」スモークハウスは、2026年4月17日より期間限定で発売です☆

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売

※一部店舗では取り扱っていません

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

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