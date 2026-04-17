2026年7月3日（金）深夜24時12分放送スタートドラマ24「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」伊藤潤二の“傑作集”をまさかの実写ドラマ化！！ 傑作全13作品が織りなすオムニバスドラマOP主題歌には、IVEの「JIGSAW」が決定！ 伊藤潤二によるIVEメンバーの描き下ろしビジュアルも解禁！地上波放送後、TVerにて見逃し配信、Lemino・U-NEXTにて見放題配信！

「世界のホラーマスター」

伊藤潤二の神髄をその目に

テレ東では、7月3日（金）から、ドラマ24「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」（毎週金曜深夜24時12分～）を放送することが決定しました！

原作者は、代表作『富江』『うずまき』をはじめ、今や日本国内のみならず世界中で熱狂的な人気を誇るホラー漫画家・伊藤潤二 。

海外30カ国以上で出版され、漫画界のアカデミー賞と称される米国アイズナー賞では、日本人最多となる4度の受賞と殿堂入りを果たすなど、「世界のホラーマスター」として確固たるブランドを築き上げています。本作では日本を代表するホラー漫画家・伊藤潤二の傑作から珠玉の13 作品を厳選してオムニバス形式で実写ドラマ化します！

長編人気作『死びとの恋わずらい』他、

『いじめっ娘』『あばら骨の女』など“独特の狂気”に満ちた傑作を厳選

ドラマでは、霧深い町で流行する“辻占(つじうら)”と謎の美少年によって引き起こされる狂気と恐怖を描く長編人気作『死びとの恋わずらい』を筆頭に、ありえない場所に痛みを感じる少年を取り巻く人々がやがて戦慄の渦に巻き込まれていく『幻痛屋敷』や、美しいくびれに憧れる少女にもたらされる悲劇を鮮烈に描く『あばら骨の女』、日常に潜む怪異をシュールに描く『押切異談』など、伊藤潤二の傑作から奇々怪々な世界観と超展開するストーリーが織りなす全1３作品をラインナップ。

登場人物たちを抗えない恐怖へと追い込んでいく本作は、エピソードは独立しながらも、“日常が突如として不条理な恐怖に塗り替えられる”という共通のテーマでつながり、観る者の感覚を静かに戦慄の渦へと誘います。

予測不能な展開と、逃げ場のない恐怖。そして、美しさと狂気が同居する伊藤潤二作品ならではの強烈な世界観を圧倒的な熱量で映像化しました。毎話異なるアプローチで展開される「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」に是非ご期待ください。

©ジェイアイ／朝日新聞出版

新進気鋭の映画監督たち×実力派脚本家が集結。

脳裏に焼き付く奇怪な映像世界を創り出す、映像ファン待望の布陣が実現

本作の監督には新進気鋭の映像クリエーター・山田篤宏、下津優太、近藤亮太の３名がオムニバス形式で担当。次世代の感性と実力派脚本家の保坂大輔、稲本達郎が集結し、原作の魅力を鮮烈に描き出します。

【監督：山田篤宏】

第1回木下グループ新人監督賞で応募総数241作品の中からグランプリを受賞し、映画「AWAKE」（2020年）で商業監督デビュー。極限状態における人間の心理やエゴを精緻に描き出す手腕に定評があり、最新作はSNS社会の闇を描いたサスペンスミステリー映画「俺ではない炎上」（2025年）。伊藤潤二作品の根底に流れる恐怖だけではない、人間の業を描くヒューマンドラマや儚くも美しい世界観をエンタメ感溢れる映像に落とし込む役割を担います。

【監督：下津優太】

KADOKAWA主催の「第１回日本ホラー映画大賞」にて大賞を受賞し、清水崇プロデュースのもと長編化した「みなに幸あれ」（2024年）で商業デビューを果たしました。「みなに幸あれ」はプチョン国際ファンタスティック映画祭で最優秀アジア映画賞を受賞したほか、様々な海外映画祭で賞を受賞。長編映画2作目となる最新作「NEW GROUP」（2026年6月12日に公開予定）がファンタジア国際映画祭において審査員特別賞を受賞するなど、国際的な評価を着々と獲得しており、日本映画界に彗星の如く現れた気鋭の監督として、注目されています。伊藤潤二作品の真骨頂であるビジュアルと不条理ホラーを映像として具現化します。

【監督：近藤亮太】

「第2回日本ホラー映画大賞」で大賞を受賞し、「ミッシング・チャイルド・ビデオテープ」（2025年）で長編監督デビュー。テレ東の異色ホラー「TXQ FICTION」シリーズ（「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」など）でも反響を呼びました。現代ホラーの旗手として映像業界で今高い注目を集めるクリエーターが、伊藤潤二の奇想天外な世界観を映像に落とし込み、没入型の恐怖体験を創出します。

【脚本チーフ：保坂大輔】

「事故物件ゾク 恐い間取り」（2025年）に携わるほか、「犬鳴村」(2020年)「樹海村」(2021年)「牛首村」(2022年)など、“村シリーズ”で知られる脚本家。リアリティーの中に潜む恐怖や禁忌を緻密な構成で描き出し、現代ホラーの文法を再定義した第一人者として知られています。人間心理と社会の闇を交錯させる筆致は、多くの監督・俳優から信頼を集めており、本作においても、伊藤潤二作品が持つ底知れない恐怖を、実写ドラマとして創り出します。

次世代を担う才能とホラー界の名手が集結し、原作の魅力を鮮烈に描き出す本作。脳裏に焼き付いて離れない、奇怪で美しい映像体験にぜひご注目ください。

世界で活躍するグローバルアーティストIVE×伊藤潤二がコラボレーション！

OP主題歌に「JIGSAW」が決定！

さらに、伊藤潤二が手掛けるIVE描き下ろしビジュアル解禁！

オープニング主題歌は、2020年代以降のK-POPシーンを牽引する、韓国6人組アーティスト・IVEの「JIGSAW」に決定しました。

グローバルに活躍し、世界各国で圧倒的な人気を誇るIVEが放つ本楽曲は、エッジの効いたビートと中毒性のあるメロディーがキャッチーでありながらもどこか不穏さを感じさせる印象的な一曲となっています。軽やかさの中に潜む違和感や、心地よさと隣り合わせに存在する“異質さ”が絶妙に同居し、聴く者を無意識のうちに引き込んでいく構成となっています。

日常の中に潜むわずかな違和感が、やがて逃れられない恐怖へと変わっていく――。そんな伊藤潤二作品特有の“侵食していく恐怖”を、IVEならではの音楽で表現しています。今回のコラボに関して、レイは「素敵なコラボをさせていただき、伊藤潤二先生の世界観にできるだけIVEが寄り添えるようにこの曲を歌ったのでたくさん聴いてください」と喜びをコメント。リズは「私たちの新曲になるのでたくさん聴いてほしいです」、ガウルは「コーラスの部分が特にぞっとするような、恐ろしい雰囲気なのでそこがポイントだと思います」と日本オリジナル新曲に対しての意気込みと注目してほしいポイントをそれぞれコメント。ユジンは「初めてこの楽曲を聴いた時、私たちが今までやったことのないスタイルだと思ったので新鮮でした」と語り、アーティストとしての新たな挑戦と、原作へのリスペクトが込められた今回の楽曲は、ドラマの恐怖をより一層引き立てる仕上がりとなっています。

合わせて、伊藤潤二がIVEメンバーを描き下ろしたビジュアルも解禁されました。本ビジュアルは、JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』期間生産限定盤ジャケットとなり、伊藤潤二がIVEのメンバーとIVEの公式キャラクター「MINIVE（ミニブ）」を特別に描き下ろした仕様となっています。IVEの持つ魅力と“不穏さ”が融合した唯一無二のビジュアルとなっています。

メンバーのウォニョンは「伊藤潤二先生の絵や作品のファンだったので、今回一緒にコラボする事ができてすごく嬉しいです」とコメント。続けてイソは「私は“富江”というキャラクターが大好きです！伊藤潤二先生とご一緒できて幸せです」と語り、喜びを滲ませました。

世界的人気を誇る伊藤潤二とIVEの楽曲の融合に、ぜひご注目ください。

OP主題歌/ IVE

【プロフィール】

ユジン、ガウル、レイ、ウォニョン、リズ、イソから成る韓国の6人組グループ。2021年のデビュー以降、数々の音楽賞で新人賞と大賞を同時受賞する快挙を達成。2024年には自身初の東京ドーム公演で9万5800人を動員し、2026年2月にIVE THE 2ND ALBUM で2枚目となるフルアルバムでカムバック。先行配信曲「BANG BANG」で7冠、タイトル曲「BLACKHOLE」で1冠を獲得し、通算82冠を達成するなど快進撃を続けています。圧倒的な実力と堂々とした姿で世界を魅了し続ける、名実ともにグローバルなトップアーティスト。

【リリース情報】

IVE

IVE JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』

2026年5月27日(水)発売

URL:https://IVE.lnk.to/J6P31j

レーベル：Ariola Japan



【IVEコメント】

Q、楽曲を楽しみにされている皆さんへのメッセージ

<ユジン>DIVEのみなさん、たくさん聴いてください！ありがとう！

<ガウル>今回私たち頑張ってレコーディングしたので、たくさん聴いてもらえると嬉しいです！

<レイ>伊藤潤二先生の世界観にできるだけIVEが寄り添えるようにこの曲を歌ったのでたくさん聴いてください！

<ウォニョン>たくさん聴いてくださいね！

<リズ>私たちの新曲、たくさん聴いてもらいたいですし、日本のアルバムも発売されますので、(それも)気に入ってもらえたら嬉しいです。

<イソ>DIVEの皆さん、私たちの新曲たくさん聴いてくださいね！頑張ってレコーディングしました！



【IVEコメント動画URL】：https://youtu.be/KeadassQ1N0



◆原作情報

タイトル︓『伊藤潤二傑作集』『魔の断片』（朝日新聞出版刊）

著者︓伊藤潤二

◆URL︓https://publications.asahi.com/

タイトル

収録巻

死びとの恋わずらい

伊藤潤二傑作集 4 死びとの恋わずらい

幻痛屋敷

伊藤潤二傑作集 4 死びとの恋わずらい

あばら骨の女

伊藤潤二傑作集 4 死びとの恋わずらい

いじめっ娘

伊藤潤二傑作集 5 脱走兵のいる家

顔泥棒

伊藤潤二傑作集 5 脱走兵のいる家

父の心

伊藤潤二傑作集 5 脱走兵のいる家

記憶

伊藤潤二傑作集 6 路地裏

中古レコード

伊藤潤二傑作集 7 首のない彫刻

ペンフレンド

伊藤潤二傑作集 10 フランケンシュタイン

押切異談

伊藤潤二傑作集 10 フランケンシュタイン

地縛者

伊藤潤二傑作集11 潰談

富夫・赤いハイネック

魔の断片

緩やかな別れ

魔の断片

≪イントロダクション≫

日本を代表するホラー漫画家で、今や全世界で異例の人気を誇る伊藤潤二。その独創的な世界観と奇々怪々なストーリー、圧倒的な画力で描かれる魅力的なキャラクターが人気の作品群から“独特の狂気に満ちた”傑作を厳選して実写ドラマ化！霧深い町で流行する“辻占（つじうら）”に隠された狂気と恐怖を描く長編人気作「死びとの恋わずらい」ほか、「幻痛屋敷」「あばら骨の女」「いじめっ娘」「顔泥棒」「父の心」 「記憶」「中古レコード」 「ペンフレンド」「押切異談」 「地縛者」 「富夫・赤いハイネック」「緩やかな別れ」など、＜夜も眠れぬ奇妙な話＞全13作品を収録。ホラー漫画界の鬼才・伊藤潤二×新進気鋭のクリエーター陣がオムニバス形式で贈る。

≪番組概要≫

【タイトル】

ドラマ24 「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」

【放送日時】

2026年 7月3日（金）スタート 毎週金曜 深夜24時12分～24時52分 放送

【放送局】

【BSテレ東】

テレ東 他

2026年7月１２日（日）スタート 毎週日曜 深夜24時00分～24時40分 放送

【配信】

各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで

見放題配信

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】

伊藤潤二『伊藤潤二傑作集』『魔の断片』（朝日新聞出版刊）

【脚本】

保坂大輔、稲本達郎

【監督】

山田篤宏、下津優太、近藤亮太

【主題歌】

IVE「JIGSAW」

【チーフプロデューサー】

北川俊樹（テレビ東京）

【プロデューサー】

野部真悠（テレビ東京）古賀奏一郎（SS工房）鈴木健太郎（ROBOT）平田樹彦（ダブル・フィールド）

【制作】

テレビ東京 SS工房

【製作著作】

「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」製作委員会

【公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/junjiito_strange/

【公式X】

@tx_strange

【公式Instagram】

@tx_junjiito_strange

【公式TikTok】

@tx_junjiito_strange

【ハッシュタグ】

#ストレンジ #伊藤潤二 #奇妙な話